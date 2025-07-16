Görüşmeye DEM Parti Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, eski TBMM Eş Başkanı Mithat Sancar ve avukat Özgür Erol katıldı. Heyet, sürecin geldiği aşamayı hem siyasal hem de hukuki boyutlarıyla değerlendirdiklerini açıkladı.

DEM Parti Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ziyaretin önemine dikkat çekerek, “Komisyon aşamasına girdiğimiz bu süreçte Adalet Bakanı'nın da önemli bir görevi ve rolü olacağı kanaatini taşıyoruz. Sürecin hukuki zeminde yürümesi gerektiğini vurguladık. Sayın Bakan da şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sürecin ilerlemesi için gerekli desteği vereceğini ifade etti,” dedi.

“Her Konu Konuşuldu”

Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin başvuru hakkında gelen bir soruya ise Buldan, “Her konu konuşuldu, onu söyleyelim. Detay vermeyeceğiz ama hemen hemen bütün konular gündeme geldi,” şeklinde yanıt verdi.

Sancar: “Hukuki Zemin Ne Kadar Güçlenirse, Süreç O Kadar Sağlıklı İlerler”

Görüşmede yer alan eski Meclis Başkanı Mithat Sancar da sürecin hassasiyetine dikkat çekerek, “Adalet Bakanlığı'nın bu süreçteki rolü şu aşamada çok özel. Sayın Bakan, hukuki sürecin güçlenmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini açık bir şekilde belirtti. Hukuki zemin sağlamlaştıkça sürecin ilerlemesi de kolaylaşır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalara Bakanlığın katkısının artacağı yönünde kendisinin beyanı var,” ifadelerini kullandı.

Heyet, Bakan Tunç’a ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımı dolayısıyla teşekkür ederek görüşmeden olumlu izlenimlerle ayrıldıklarını belirtti. Görüşme, Ankara'da "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda siyasal ve hukuki diyalogların hız kazandığı bir dönemde dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.