“Dahası yok” mottosuyla sınırlı sayıda üretilen tasarım ve konforun benzersiz boyutu Actros L Edition 3, 18 Ocak’ta Mercedes-Benz Türk’te gerçekleşen etkinlikte tanıtıldı. Ürünün özelliklerinin detaylı anlatıldığı etkinlikte, aynı zamanda Actros L Edition 3 sahipleriyle buluştu.

Tüm dünyada yalnızca 400 adet üretilen ve 30’dan fazla kişiselleştirilmiş iç ve dış tasarım özelliğine sahip Actros L Edition 3, daha da konforlu, şık ve güçlü hale geldi. Yolların kahramanları kamyon şoförlerini merkezine alan ve sürücülere olağanüstü bir sürüş deneyimi sunan Edition 3 modeli benzersiz karakteriyle kendine hayran bırakıyor. 625 HP’lık motor gücü ve PowerShift Advanced şanzımanı sayesinde sürücüleri üstün performansla tanıştıran Edition 3, metalik mat çelik grisi rengi ve diğer renk detaylarına sahip tasarımıyla dikkat çekiyor. Konforun benzersiz boyutu olan model, açık badem-bej renk napa deri kaplamalı, üzerinde siyah dekoratif dikişler bulunan gösterge paneli, ısıtmalı ve soğutmalı deri sürücü koltuğu, deri kaplamalı ve dikiş detaylı açık badem-bej renkli Solostar konseptli muavin koltuğu, 900 mm ekstra geniş ranza yatak sayesinde konforu ve rahatlığı en üst seviyeye çıkarıyor. 3000 Nm azami torka sahip Edition 3, güvenlik açısından da Aktif Fren Asistanı 5 (ABA5), Şerit Takip Asistanı (LDWS), Stabilite Kontrol Asistanı (ESP), Yorgunluk Algılama Asistanı ile Aktif Sürüş Asistanı 2 ve Aktif Yan Görüş Asistanı gibi özelliklerle donatıldı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, “Teknolojinin gücünden de yararlanarak yeni nesil kamyon üretmek ve müşterilerimizi en son teknolojili araçlarla buluşturarak onlara olağanüstü bir sürüş deneyimi sunmak için çok çalışıyoruz. Türkiye’de pazara sunduğumuz 5 farklı Actros çekici modelimize ilave olarak gelen yoğun talepler doğrultusunda; dünyada yalnızca 400 adet üretilen Edition 3 modelimizi de Türkiye’de çok sınırlı sayıda müşterilerimizin beğenisine sunduk. Bu koleksiyon modelimizin Türkiye’de müşterilerimize benzersiz bir deneyim sunacağına inancımız tam. Teknoloji, güvenlik ve konfor konularındaki öncülüğümüzü sürdürmeye kararlıyız. Actros L serisinin Edition 3 modeli de bu taahhüdümüzün bir ifadesi olarak karşınızda. Bugün bu özel aracı sahiplerine teslim edecek olmamız da günü bizim için ayrıca anlamlı kılıyor. Tasarım & konforun benzersiz boyutunu deneyimlemek üzere satın alım tercihlerini bizden yana kullanan müşterilerimize bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Yeni aracımızın hem müşterilerimize hem de sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de sınırlı sayıda satışa sunulan Actros L Edition 3 sahipleriyle buluştu

Çok geniş bir yelpazede hizmet verebilen Edition 3; 15,6 litre hacme sahip en son teknolojiyle geliştirilen OM 473 motoruyla sunulan 625 HP'lık motor gücü, PowerShift Advanced ile artırılan vites değiştirme performansı sayesinde tüm sürücüler için etkileyici bir performans ve sürüş keyfi sunuyor. Etkinlikte Actros L 1863 LS Edition 3 araçlar, benzersiz sürüş deneyimi ve sınırlı sayıda üretilmiş olan koleksiyon bir çekiciye sahibi olmak isteyen 12 farklı firmaya teslim edildi.