Yetki Kaldırılma Sebebi

SEDDK, AcnTurk Sigorta'nın sigorta sözleşmeleri yapabilmesi için gerekli olan sermayenin şirket hesaplarına nakden intikal ettirildiğine dair belgelerin sunulmadığını belirterek şirketin yetkisini geçici olarak iptal etti. Bu karar, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na dayanarak alındı ve şirketin tüm branşlardaki yeni sözleşme yapma ve temdit hakları sonlandırıldı.

Sermaye Sorunları ve Şirketin Zorlukları

AcnTurk Sigorta, kısa süre önce büyük bir büyüme kaydederek özellikle kasko ve sağlık sigortasında 650 bin poliçeye ulaştı. Ancak son dönemde yaşanan finansal sorunlar şirketin faaliyetlerini durma noktasına getirdi. Şirketin yetkilileri, son bir aydır sektördeki dedikodular ve poliçe iptalleri nedeniyle maddi sıkıntılar yaşandığını ve mevcut hasarları ödemekte güçlük çektiklerini ifade etti. Şirketin mali zorlukları, özellikle İstanbul Davutpaşa'daki gayrimenkulünün satışında yaşanan bloke nedeniyle daha da derinleşti. Gayrimenkul satışı için yapılan işlemde de müteahhit ve değerleme sorunları, şirketin nakit akışını olumsuz etkiledi.

SEDDK’dan 2 Milyar Lira Sermaye Talebi

SEDDK, AcnTurk Sigorta'nın finansal durumu için 2 milyar lira ek sermaye talep etti. Ancak bu talep yerine getirilemeyince şirketin poliçe kesme yetkisi kaldırıldı. Bu durumda, AcnTurk Sigorta'nın geleceği için iki olasılık öne çıkıyor: Şirket ya daha güçlü bir sermayedara satılacak ya da kamu, yönetimi devralacak. Şu anda, İran kökenli İspanyol bir yatırımcının şirketle ilgilendiği bildiriliyor.

Güvence Sorunu ve Müşteriler

AcnTurk Sigorta'nın yaklaşık 650 bin sigortalısı, yeni hasar ödemelerinde güvencesiz kalacak. Şirketin mevcut kasasında, yaklaşık 900 milyon lira bulunuyor, ancak bu tutar yalnızca mevcut hasarları ödemeye yetiyor. Gelecek hasar talepleri için müşteriler ciddi bir risk altında. Bu süreçte, İstanbul Ticaret Odası, Bilfen Okulları ve Defacto gibi büyük kurumsal müşteriler de güvencesizlik riskiyle karşı karşıya kaldı.

AcnTurk Sigorta'nın, bir yandan finansal güçlüklerle mücadele ederken, diğer yandan sektördeki rekabetin de etkisiyle geleceği belirsizliğini koruyor. Şirketin mevcut durumu, sigorta sektöründeki düzenlemelerin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.