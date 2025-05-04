Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen ve Atasoy’un sunumuyla ekranlara gelen “İş’te Zirve” programına konuk olan Konukoğlu, hem iş yaşamından kesitler paylaştı hem de gençlere yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

“Üniversiteler Uzmanlaşmalı”

Konukoğlu, eğitim hayatına ilişkin pişmanlıklarını da samimiyetle dile getirdi. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen ortaokulu bırakarak çalışma hayatına atıldığını belirten Konukoğlu, "Bugünlere geldim ama üniversite eğitimi almayı çok isterdim. Yabancı dilimin olmaması da beni üzüyor. Ancak bazen tercüme süreci sayesinde yeni sorulara cevap hazırlamak için zaman kazanıyorum” dedi. Türkiye’de her üniversitenin her alanda eğitim vermesini doğru bulmadığını vurgulayan Konukoğlu, üniversitelerin belli alanlarda uzmanlaşarak referans kurumlar haline gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

İş Hayatından Dersler: “Söz ağır gelirse yol arkadaşın kalmaz”

İş yaşamına dair önemli anılarını da paylaşan Konukoğlu, geçmişte çalışanlarına gösterdiği tepkileri empati kurarak değerlendirdiğini aktardı. “Bir odaya geçip, karşıma sandalye koyar, hatalı iş yapan biri varmış gibi bağırırdım. Sonra o sandalyeye ben oturur, ‘Acaba fazla mı söyledim?’ diye düşünürdüm. Bir söz bana ağır geldiyse, başkasına da gelir diyerek daha dikkatli olurdum” dedi. Babası Sani Konukoğlu’nun “İşin hilesi dürüstlüktür” sözünü ailelerinin temel felsefesi olarak benimsediklerini söyledi.

“Hayalleriniz Kısa Vadeli Olsun”

Gençlere hayal kurarken gerçekçi olmaları gerektiğini belirten Konukoğlu, "Hayalinizi kısa vadeli kurun, ulaşınca yeni bir hedef koyun. Ulaşılamayan uzun vadeli hayaller insanı mutsuz eder” dedi. Sosyal ilişkilerde de nezaketin önemine değinen Konukoğlu, bir ortamda sizi tanıyan birine ‘Tanıyamadım’ demek yerine, bir ipucuyla hatırlamaya çalışmanın daha kıymetli olduğunu ifade etti.

“Başarıda Kalabalık, Zorlukta Yalnızlık”

Gaziantepspor Kulübü Başkanlığı döneminden de örnek veren Konukoğlu, "Kazanırsanız etrafınız katkısı olmayan insanlarla dolar, kaybederseniz sadece malzemeci kalır. Gerçek dostluk ve ekip ruhu zor zamanlarda belli olur" dedi.

“Yönetici Halefini Yetiştirmeli”

Yöneticilik anlayışına da değinen Konukoğlu, kurumlarda görev değişiminin kurallara bağlı olması gerektiğini, aksi halde liderin ani kaybının kurumları sarsacağını belirtti. “Yönetici, halefini hazırlayıp onu görevin başında görmelidir” dedi.

Abdulkadir Konukoğlu’nun deneyim ve görüşleri, yalnızca iş dünyasına değil, hayatın her alanında gençlere ışık tutacak nitelikte. Özellikle dürüstlük, hedef odaklılık ve empatiye dayalı yaklaşımı, gelecek nesillere ilham veriyor.