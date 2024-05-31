Elektrikli otobüsler için pazardaki ilk 3 seviyeli invertör olan HES580, üstün enerji verimliliği ve güç çıkışına sahiptir. Geleneksel 2 seviyeli invertörlerle karşılaştırıldığında HES580, motor harmonik kayıplarında yüzde 75'e varan önemli bir azalma sağlayarak ısı dağılımını önemli ölçüde en aza indirir ve enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarır. Bu üstün performansın anahtarı, yenilikçi 3 seviyeli mimarisinde yatmaktadır. İki voltaj seviyesi (DC+ ve DC-) arasında geçiş yapan 2 seviyeli invertörlerin aksine, HES580 üçüncü bir voltaj adımı olan nötrü devreye sokar. Bu ekleme, her anahtarlama işlemi sırasında voltaj adımını etkili bir şekilde yarıya indirir, bu da akım dalgalanmasının ve harmonik kayıplarının azalmasına neden olur. Sonuç olarak, AMXE250 motoru gelişmiş verimlilikle çalışarak farklı sürüş koşullarında daha yüksek performans sunar.

Ayrıca HES580, geleneksel 2 seviyeli invertörlere kıyasla tipik tahrik döngülerinde %12'ye kadar daha az motor kaybı göstermekle kalmaz, aynı zamanda ömrünü uzatarak ve güvenilirliğini artırarak AMXE250 motoruna önemli ölçüde fayda sağlar. Bu gelişmiş teknoloji harmonik etkileri azaltarak ve motor sargıları üzerindeki stresi en aza indirerek, tüm elektrikli aktarma organları için sürdürülebilir performans ve uzun ömür sunar.

Ayrıca AMXE250, yüksek verimli tahrik için tasarlanmış kompakt, sabit mıknatıslı bir senkron motor olarak öne çıkmaktadır. Motor ayrıca gelişmiş dinamik performans için yüksek tork yoğunluğu ve daha fazla yolcu konforu için daha sessiz bir çalışma sunar. HES580 ve AMXE250, birbirlerinden daha uzağa yerleştirilebilmelerine olanak tanıyan esneklik sunacak şekilde tasarlanmıştır, böylece operatörlere alanı daha da optimize etme olanağı sağlar. Kolay parametre ayarı, devreye alma ve çalıştırma özellikleri sayesinde paket bir araca hızlı bir şekilde monte edilebilir.

ABB'nin Traction Bölümü Küresel Ürün Müdürü David Segbers şunları söyledi: “Elektrikli otobüsler için ilk 3 seviyeli invertörü pazara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Motor-inverter paketi mükemmel bir uyum içinde çalışacak şekilde tasarlandı ve hem operatörler hem de OEM'ler için önemli enerji verimliliği kazanımları sağlayacak.”

ABB Mobile e-Power Küresel Başkanı Fabiana Cavalcante şunları söyledi: “Otobüslerin bu şekilde elektrikli hale getirilmesi, yaşam kalitesini artıran sürdürülebilir, temiz toplu taşımanın önemli bir parçasıdır. Sektörün sürdürülebilirlik ve performans hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan geleceğe dönük çözümler sunmaktan heyecan duyuyoruz.”