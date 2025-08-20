Zirveye ev sahipliği yapacak olmasından dolayı Türkiye’ye teşekkür eden Rutte, “Türkiye, 70 yılı aşkın süredir NATO’nun güçlü ve vazgeçilmez bir üyesi. Ortak güvenliğimize sağladığı katkılar paha biçilemez. 2026’daki zirve, ittifakın daha güçlü, daha adil ve daha caydırıcı hale getirilmesi adına önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

İkinci Kez NATO Zirvesi Türkiye’de

Türkiye, NATO Zirvesi’ne ikinci kez ev sahipliği yapacak. İlk zirve 2004 yılında İstanbul’da gerçekleştirilmişti. 2026’daki toplantı ise NATO liderlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştuğu ilk zirve olacak.

Zirvede, küresel güvenlik tehditlerine karşı NATO’nun yol haritası, savunma stratejileri, ittifakın doğu kanadına yönelik tedbirler ve üyeler arasındaki yük paylaşımı gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor.

Türkiye’nin diplomatik, askeri ve stratejik konumunun vurgulanacağı zirve, aynı zamanda Ankara'nın uluslararası güvenlik platformlarındaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serecek.