Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan: “Teknoloji ve müşteri deneyimi odağımızla sektördeki değişimi yönlendirmeye devam edeceğiz”

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlediği 14. ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2023 Gladyatörleri, Raffles Otel İstanbul’da gerçekleştirilen tören ile sahiplerini buldu. Gecede 20 dalda otomotivin 2023’teki en önemli marka ve etkinlikleri açıklandı.

Mercedes-Benz Otomotiv, mayıs ayında devreye aldığı yeni satış modelini kapsayan ‘Perakendenin Fijital Dönüşümü’ projesiyle ‘Yılın Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Mercedes adına ödülü Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli aldı.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan fijital satış sistemini Mercedes-Benz dünyasında ilk uygulayan ülkelerden biri olduklarının altını çizerek, “Olağanüstü şartlar ve rekor satışın damga vurduğu bir yılda devreye aldığımız fijital satış modelimizin sektörün çatı kuruluşu ODMD ve değerli paydaşlarımız tarafından ödüllendirildiğini görmek stratejimizin ne kadar doğru olduğunu da gösteriyor. Her zaman öncü markalardan biri olarak hem teknolojimiz hem de müşteri deneyimi odağımızla otomotiv sektöründeki değişimi yönlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Mercedes-Benz Perakendenin Fijital Dönüşüm Projesi hakkında:

2023 yılında tanıtılan ve perakendeye farklı bir yaklaşım getiren yeni satış modeli ile müşteriler hem dijital hem de fiziksel olarak satın almak istedikleri araçları doğrudan deneyimleyebiliyor, diledikleri şekilde konfigüre edebiliyor ve diğer araçlar ile karşılaştırabiliyor. Fiziksel alanlarda acenteler en iyi müşteri deneyimini sunarken müşterilerin online alanlarda rezerve ettikleri araçların satın alma süreçlerinin tamamlanması da fiziksel olarak acentelerde gerçekleştiriliyor. Bu yolculuğu fijital dönüşüm olarak tanımlayan proje çok daha hızlı bir iletişim imkânı sunuyor.