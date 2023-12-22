Merkez'in faiz artışı bankaların verdiği TL mevduat oranlarına nasıl yansıdı? İşte banka banka oranlar ve getirileri...
ING
Faiz oranı: Yüzde 42
Net getiri: 34.980 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.980 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 39.145 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 46
Net getiri: 38.312 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Türkiye Finans
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
odea
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: Yüzde 44
Net getiri: 36.646 TL
Vade sonu ödeme: 1.036.646 TL
Anadolubank
Faiz oranı: Yüzde 44
Net getiri: 36.646 TL
Vade sonu ödeme: 1.036.646 TL
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 39.145 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL
Vakıfbank
Faiz oranı: Yüzde 41
Net getiri: 34.147 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.147 TL