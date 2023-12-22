Merkez'in faiz artışı bankaların verdiği TL mevduat oranlarına nasıl yansıdı? İşte banka banka oranlar ve getirileri...

ING

Faiz oranı: Yüzde 42

Net getiri: 34.980 TL

Vade sonu ödeme: 1.034.980 TL

 

Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 39.145 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL

 

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 46

Net getiri: 38.312 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL

 

Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

 

Türkiye Finans

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

 

Fibabanka

KOBİ'ler 2022 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,7'sini oluşturdu KOBİ'ler 2022 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,7'sini oluşturdu

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

 

TEB

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

 

odea

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

 

Yapı Kredi

Faiz oranı: Yüzde 44

Net getiri: 36.646 TL

Vade sonu ödeme: 1.036.646 TL

 

Anadolubank

Faiz oranı: Yüzde 44

Net getiri: 36.646 TL

Vade sonu ödeme: 1.036.646 TL

 

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 39.145 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL

 

Vakıfbank

Faiz oranı: Yüzde 41

Net getiri: 34.147 TL

Vade sonu ödeme: 1.034.147 TL