TÜKONFED Uyardı: Mobil Bankacılık Bilgileriniz de Risk Altında

Türkiye Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, Yemeksepeti uygulamasının hacklenmesinin, kullanıcıların mobil bankacılık uygulamalarını da tehlikeye atabileceğini belirtti. Güllü, “Hacklenen bir uygulama aracılığıyla cep telefonuna erişim sağlanabilir ve mobil bankacılık uygulamaları da hedef alınabilir. Bu nedenle kullanıcılar güvenlik önlemlerini artırmalı, gerekirse uygulamayı silmelidir” dedi.

Adınıza Kredi Kullanımı Gibi Dolandırıcılıklar Yaşanabilir

Güllü, kişisel bilgilerin çalınmasıyla kullanıcıların dolandırıcılık mağduru olabileceğini ifade ederek, “Son dönemde bankacılık uygulamalarında izinsiz kredi kullanımı gibi sorunlar yaşanıyor. Yemeksepeti uygulamasına erişim izni verilmiş cihazlarda bu tür durumların yaşanma riski artabilir” uyarısında bulundu.

Güllü’den Öneri: Uygulamaları Kaldırın

Bu tür olayların riskini sıfıra indirmek için kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Güllü, “Mobil uygulamaların kullanımında güvenlik önlemleri mutlaka alınmalı. Kullanımdan sonra bu tür uygulamalar telefondan silinmelidir” dedi.

Vatandaşlardan Tepki Yağıyor

Habere göre, Yemeksepeti’nin hackerlara ödeme yaparak skandalı örtbas etmeye çalışması, kullanıcılar arasında büyük tepki yarattı. Verilerini kaybeden vatandaşlar, firmaya dava açma hazırlığında. TÜKONFED de kullanıcıların haklarını korumak için hukuki yollara başvurabileceğini açıkladı.

Güvenlik Açıkları Tartışma Yarattı

Sabah.com.tr’nin haberinde, yeterli güvenlik önlemleri almadığı iddia edilen Yemeksepeti’nin bu durumu nasıl yöneteceği merak konusu olurken, uzmanlar teknoloji şirketlerinin veri güvenliği konusundaki hassasiyetini artırması gerektiğini belirtiyor.