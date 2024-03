Birleşik Krallık merkezli CILT’in (Chartered Institute of Logistics and Transport) kadın kanadı olan Ve Türkiye’de lojistik ve taşımacılık sektöründe cinsiyet eşitliği için çalışan ilk kuruluş olan WiLAT (Women in Logistics and Transport) Türkiye, taşımacılık ve lojistik sektöründe tüm seviyelerdeki kadın istihdamının artması ve kariyer gelişimlerinin teşvik edilmesi için değerli öneriler de içeren anket çıktılarını 7 Mart’taki üye toplantısında duyurdu.

CILT Turkiye Başkanı Berna Akyıldız açılış konuşmasında Lojistik ve taşımacılık sektöründe her seviyede daha fazla yer almasının sektörün geleceği, gelişimi ve dönüşümü için çok önemli olduğunu belirtti. WiLAT Global Başkanı Vicky Koo ise paylaşılan video mesajında WiLAT Global’in sektörde kadın girişimciliğinin gelişimi, lojistik sektöründe kapsayıcılık, çeşitlik sürdürülebilirlik çalışmalarına odaklandıklarını belirti.

bireysel ve kurumsal üyelerinin de katılım sağladığı toplantıda

WiLAT Başkanı Esra Kıvrak sunumunda CILT’nin ın global iletişim ağında 40 ülkede 45.000 üyelik dev bir lojistik ekosisteminin ve 105 yıllık CILT bilgi birikimiyle WiLAT misyonu paralelinde Lojistik ve Taşımacılık sektöründe kadınların statülerini yükseltmek, yetenek ve kariyer gelişimini destekleyenleri bir araya getirmek ve sektördeki kadınlar için destek ağı ve mentörlük fırsatları sunmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek şöyle ekledi;

Taşımacılık ve lojistik tüm sektörlerin kesişen noktası ve önemli bir unsuru. Dijital teknolojiler ve veri analizi araçlarının gelişmesiyle sektörün büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinde olmasına rağmen halen erkek egemen algısından kurtulamamış, kadın işgücü ise yüzde 9,1 gibi çok düşük bir seviyede seyretmekte Bu demek oluyor ki sektör, bu önemli değişim ve dönüşüm sürecinde kadın iş gücünden ve katkılarından faydalanma konusunda önemli bir fırsat alanı mevcut.. Ancak öncelikle bugüne kadar kadınların bu sektörde daha etkin yer almalarını engelleyen unsurları ve çözüm önerilerin doğru belirlemek gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda CILT Üyeleri arasında yapılan anket çalışmasının, kapsamlı araştırmalara öncülük yaparak etki yaratacak noktalara dikkat çekeceğini ve çalışmalarımıza ışık tutacağını görüyoruz.”

Anket çalışmasında ortaya çıkan çarpıcı başlıklar;

- Lojistik sektöründeki kadın çalışanların karşılaştıkların en büyük zorlukların sırasıyla ;

o Sektörün erkek egemen olması

o İş başvurularında kadınların daha az tercih edilmeleri

o Doğum izni ve haklarının, kadın çalışanların işlerini kaybetmesine sebep olması

- Kadın katılımcıların % 46’sı aşağıdakileri en az 1 kez deneyimlemiş olduğunu belirtti;

o Kadın olduğum için fikirlerimin daha az dikkate alındığını deneyimledim

o Çalıştığım kurumda iş geliştirme konusunda erkeklere kadınlardan daha fazla fırsat tanındı

o Erkek çalışanlarla aynı gayreti göstermeme rağmen yöneticilerim tarafından takdir görmedim

o Kadın olduğum için terfi sürecimin uzadı veya terfi edemedim

o İş yerinde taciz/şiddet/mobbing’ e maruz kaldım

- Kadınların lojistik sektöründe başarılı olmalarını ve yükselmelerini destekleyecek karakter özellikleri;

o Duygusal zeka ve empatik yeteneklerinin yüksek olması

o Çoklu görev ve organizasyonel yeteneklerinin güçlü olması

o Farklılık ve çeşitlilikleri yönetebilme becerilerinin olması

- Kadınların lojistik sektöründe başarılı olmalarına ve yükselmelerine engel olan faktörler;

o Ailevi sorumluluklar

o Kadınların mesleki yetkinliklerine yeterince güvenilmemesi

o Kadınlar arası rekabet

- Lojistik sektöründe kadın istihdamını artırmak için yapılması gerekenler;

o Sektördeki kadın rol modellerin artırılması ve görünürlüklerinin sağlanması

o İşyerleri, kreş vb. sosyal imkanlar sağlayarak kadın çalışan sayısının artırılması

o Meslek seçiminde lojistik sektörü meslek gruplarıyla ilgili farkındalık oluşturulması

- Lojistik sektöründe kadınların mesleki/liderlik artırılması için gereksinim duyulan eğitimler;

o Liderlik ve kişisel gelişim

o Yabancı dil becerileri

o Bilgisayar becerileri/ Dijital yatkınlık

- Ayrıca ankette lojistik sektöründe kadın istihdamının arttırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması için katılımcı önerileri ise :

o Şirketlere kadın çalışan kotası konması ve arttıran şirketlerin çeşitli alanlarda öncelikler sağlanması

o Devlet kreş ve okullarının tam gün düzeninde olması

o Taciz vb durumlar için şirket politikalarının oluşturulması

o Özellikle saha çalışmalarında kadınların başarılı olmasının önünde bir engel olmadığının, yenilikçi yaklaşımların ve değişim yönetiminin kadınlar tarafından başarıyla gerçekleştirildiğinin ön plana çıkartılması, eşitliğin öncelenmesi

o Şirketlerde cinsiyet eşitliği eğitiminin erkeklere de verilmesi

o Fırsat eşitliği konusunda şirket için politikalar oluşturulması

o Meslek liselerinin lojistik bölümlerinin kız öğrenciler tarafından tercih edilmesi için burs imkanlarının sağlanması

o Kadınlara uygun, güvenli, kadın dostu çalışma ortamlarının hazırlanması, esnek çalışma saatleri sağlanması

o Lojistik sektörünün üniversite öğrencilerine etkin tanıtımının yapılması

o Kadınların lojistik sektöründeki ulusal ve global yayınlara, araştırma ve makalelere erişiminin sağlanması

Berna Akyildiz Liderliginde kurulan ve Türkiye’de kadın ve lojistik kelimelerini ilk kez bir araya getiren ve sektördeki kadınları aynı çatı altında toplayan

The Chartered of Logistics and Transport CILT Turkiye’nin kadın kanadı WiLAT faaliyetlerine 2021 itibariyle başladı.

Türkiye’de lojistik ve taşımacılık sektöründe cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konularında lider organizasyon olmak vizyonu ile yola çıkan WiLAT Türkiye, çalışmalarını büyük bir hız ve yepyeni projeler ile devam ettiriyor.