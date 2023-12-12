Türk halı sektörünün dev buluşma noktası CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı sektörün önemli markalarını aynı çatı altında buluşturdu. Güneydoğu Anadolu Halı İhrcatçıları Birliği’nin (GAHİB) İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ile birlikte düzenlediği fuara Türkiye’nin yanında Çin, İngiltere, Pakistan, Afganistan, Özbekistan, Rusya, Endonezya, Fas, Ukrayna, Mısır ve Ürdün’deki üreticilerle dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri katıldı.

Yoğun katılımın olduğu fuar, 4 gün sürdü. 1972 yılında kurulan ve sentetik çim, duvardan duvara halı ve daha birçok farklı halı üretimi gerçekleştiren Nurteks Halı fuarda görkemli standıyla yerli ve yabancı misafirlerini ağırladı.

Nurteks Halı Yönetim Kurulu Başkanı duayen iş insanı İbrahim Nalbant, Ekovitrin haber merkezinden Ali Karabaş'a önemli açıklamalar yaptı. Nalbant, patenti ve üretim bandı kendisine ait olan suni çim üretimiyle Türkiye'de ilklere imza attıklarını belirtti.