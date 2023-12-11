Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından birlikte düzenlenen CFE Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı İstanbul 2023 geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlendi.

Mutaş Halı, fuarda büyük ilgi gördü

Türkiye'nin önemli halı üreticilerini aynı çatı altında buluşturan fuarın en dikkat çekici stantlarından birine sahip olan Mutaş Halı, yerli ve yabancı konukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Standı ziyaret edenler arasında Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer aldı. Vali Çeber Gaziantep'in ülke ekonomisine yaptığı katkıya değinirken Fatma Şahin ise Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı.

Standını ziyaret ettiğimiz firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ulutaş, Ekovitrin Haber Merkezi'nden Ali Karabaş'ın sorularını yanıtladı.