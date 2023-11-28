İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye'nin en çok tercih edilen Vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi'ni ziyaret etti.



İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Valisi Davut Gül'ü üniversitenin Florya kampüsünde ağırladı.

Üniversiteyi gezen Vali Gül, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Sayın Valimize üniversitemizi ziyaretleri ve İstanbulumuz adına yapmış olduğu kıymetli çalışmalar için şükranlarımızı sunuyoruz. " ifadelerini kullandı.