İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye'nin en çok tercih edilen Vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Aydın Üniversitesi'ni ziyaret etti.
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İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Valisi Davut Gül'ü üniversitenin Florya kampüsünde ağırladı.

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Üniversiteyi gezen Vali Gül, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Sayın Valimize üniversitemizi ziyaretleri ve İstanbulumuz adına yapmış olduğu kıymetli çalışmalar için şükranlarımızı sunuyoruz. " ifadelerini kullandı.

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