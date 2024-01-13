Beylikdüzü Belediyesi’nin kuruluş aşamasında bölgenin eğitim, kültürel ve yaşam alanları, sanayi, kültürel faaliyetler alanı ve konut alanlarıyla ilgili projeleri yaptıklarını belirten Orakcı,” Kuruluş döneminde yaptığımız Eğitim Vadisi projesinde okullar planladık ve hayata geçirdik., Beylikdüzü’nde kent vizonu olan , şehre katma değer kazandıracak projeler yaptık , tekrar imkan tanınması halinde bu projeleri uluslararası boyutta eğitim veren bir sisteme dönüştürecek planlarımız var. Yaşam vadisi, kültür, sanat ve kentsel dönüşümle ilgili birçok projeleri daha önce yaptık, ilave projelerimiz hazır. Kentsel dönüşüm konusunda firma olarak şuanda 1000 konutluk bir projeyi Gürpınar’da yapıyoruz. Bölgemizde depreme dayanıksız yapı stoku var. Bunlarda bir plan dâhilinde kısa sürede kentsel dönüşümle depreme dayanıklı konutlar yapmamız uzun zaman almaz” dedi.



Kente değer katacak vizyonu olan insanlara görev verilmesini, o insanların desteklenmesini isteyen Vehbi Orakçı “ elinizi vicdanınıza koyun. Kentlere kim değer katar. Araştırın, bulun Onu destekleyin, Kentlerin vizyonu olan insanlarla büyüyeceğini, zenginleşeceğini ve mutlu insanların yaşadığı güzel mekanlara dönüştürülmesi ancak böyle yapılabilir. Vizyonu olan insanlar bulundukları kentlere değer katar ”şeklinde konuştu..