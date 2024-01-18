Van Büyükşehir Belediyesi, eğitimcilere yönelik ‘Lider Öğretmen’ konulu söyleşi düzenledi.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kadının gücü Van’ın Gücü” projesi çerçevesinde düzenlenen programlar devam ediyor. Bu etkinlikler çerçevesinde İletişim Uzmanı Yazar Canten Kaya, öğretmenlere yönelik ‘Lider Öğretmen’ konulu söyleşi gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Hacıbekir Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen söyleşiye öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek’in açılış konuşması ile başlayan söyleşide Yazar Canten Kaya, tanınmış kişilerin hayat hikâyelerinden örnekler vererek, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde özgüven, ilk öğretmen anne, babaların çocuklarına yaklaşımları, özgüven, başarının formülü, kitap okumanın önemi ve başaracağına inanmak gibi konuları güncel örneklerle anlattı. Katılımcı ağırlıklı gerçekleşen söyleşide Yazar Canten Kaya, katkılarından dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Söyleşi, Yazar Canten Kaya’ya çiçek takdimi ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.