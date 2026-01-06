Basın toplantısına UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, Başkan Yardımcısı Arkın Obdan, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Ayırtman, Esen Öz Tekayak, Cenker Ural, Yüksel Kahraman, İbrahim Halil Delgezenli, Devrim Fırat, Ayfer Vurgun, Özgecan Er Çevlik, İbrahim Nalçacı, Kaan Aydın, Deniz Aydıncan ve Serkan Alabaş ile UTİKAD Genel Müdürü Alperen Güler, UTİKAD İcra Kurulu Üyeleri ve basın mensupları katılım sağladı.

UTİKAD: LOJİSTİKTE 2026 GÜNDEMİ HIZ, ENTEGRASYON VE REKABETÇİLİK OLACAK

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, 6 Ocak 2026 tarihinde düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılında küresel ve Türkiye lojistik gündeminde öne çıkan gelişmeleri değerlendirirken, 2026 yılına ilişkin beklenti ve önceliklerini basın mensupları ile paylaştı.

KÜRESEL GELİŞMELER LOJİSTİĞİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, 2025 yılında Kızıldeniz’de yaşanan güvenlik riskleri ve Süveyş Kanalı’na alternatif rotaların kalıcı hale gelmesinin küresel lojistikte yeni bir normal oluşturduğunu ifade etti. Küresel konteyner navlunlarındaki sert dalgalanmaların, tedarik zincirlerinde öngörülebilirliği azalttığını belirten Engin, e-ticaret kaynaklı hava kargo talebindeki rekor artışın da taşıma dengelerini önemli ölçüde değiştirdiğini vurguladı. AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (CBAM) 2025 itibarıyla operasyonel bir gerçekliğe dönüştüğünü belirten Engin, yeşil lojistiğin bir tercih olmaktan çıktığını, rekabetin ön koşulu haline geldiğini ifade etti. Dijital taşıma belgeleri ve e-dokümantasyonun yaygınlaşmasının ise lojistikte hız, şeffaflık ve güvenilirliği artıran temel unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti.

TÜRKİYE LOJİSTİK GÜNDEMİNDE ORTA KORİDOR VE BÖLGESEL GELİŞMELER

2025 yılında Orta Koridor’un jeopolitik ve ticari öneminin daha da arttığını vurgulayan Engin, Türkiye’nin transit ülke rolünün daha görünür ve stratejik bir nitelik kazandığını ifade etti. Zengezur Koridoru’na ilişkin gelişmelerin bölgesel lojistik dengeleri etkileme potansiyeline sahip olduğunu belirten Engin, bu süreçte istikrar ve çok taraflı koordinasyonun önemine dikkat çekti. Suriye’de normalleşme sürecinin bölgesel ticaret ve lojistik akışlar açısından yakından izlendiğini ifade eden Engin, Türkiye’nin yeniden yapılanma sürecinde doğal bir lojistik merkez olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Limanlarda artan yoğunluk, hinterland bağlantıları ve demiryolu taşımacılığında uluslararası entegrasyon ihtiyacı da toplantıda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

2026 YILI BEKLENTİLERİ UTİKAD

Başkanı Bilgehan Engin, 2026 yılına ilişkin sektör beklentilerini; transit taşımacılığın geliştirilmesi, demiryolu yük taşımacılığında altyapı yatırımlarının artırılması, vize ve geçiş belgesi sorunlarının çözümü, sürücü eksikliğinin giderilmesi ve denizyolu konteyner taşımacılığında rekabetin canlandırılması başlıkları altında topladı.

Orta Koridor’un rekabetçi hale getirilmesi, intermodal taşımacılığı destekleyen teşvik mekanizmalarının uygulanması, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde sektörün desteklenmesi, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü alım süreçlerinin kolaylaştırılması ve transit kargolar için süreçlerin sadeleştirilmesi de UTİKAD’ın 2026 öncelikleri arasında yer aldı.

UTİKAD 40. YILINI KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR

2026 yılında kuruluşunun 40. yılını kutlayacak olan UTİKAD, bu süreci sektörel dayanışmayı ve ortak vizyonu güçlendirecek bir dönem olarak görüyor. Engin, 40. yıl kapsamında üyelerle bir araya gelinecek etkinlikler, sektör buluşmaları ve iş birliklerinin hayata geçirileceğini ifade etti.

Üniversitelerle yürütülecek mentor–mentee programları, staj destekleri ve gençlere yönelik sektörü tanıtıcı çalışmalarla nitelikli insan kaynağının geliştirilmesinin de 40. yıl vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

2026 GÜNDEMİ: HIZ, DİJİTALLEŞME VE ENTEGRASYON

Basın toplantısının sonunda 2026 yılına yönelik genel değerlendirmelerde bulunan UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, tüm taşıma modlarında gümrük dahil transit süreçlerin hızlandırılması, Orta Koridor’un gelişimini destekleyecek adımların atılması, Türkiye’nin e-ticaret lojistiğinde merkez ülke haline gelmesi ve dijital uygulamaların yaygınlaştırılmasının sektörün rekabet gücünü belirleyeceğini ifade etti. UTİKAD, 2026 yılında da sektörün ortak sesi olma misyonuyla, kamu ve özel sektör iş birliği içinde lojistik sektörünün sürdürülebilir gelişimine katkı sunmaya devam edecek. UTİKAD Basın Toplantısı'nın soru-cevap kısmında, sektörle ilgili gelişmeler ve beklentilerle ilgili sorular UTİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından detaylı bir şekilde cevaplandırıldı. Toplantı, basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasının ardından son buldu.