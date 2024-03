AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Ülkemizin dört bir yanını nasıl demir ağlarla gördüysek, şehirlerimizi nasıl yüksek hızlı trenlerle birbirine bağladığıysak bugün de böylesine dev bir ulaşım yatırımıyla İstanbul'umuzun trafiğini ve ulaşımını rahatlatıyoruz. İstanbullu hemşehrilerimiz artık algıyla, yalanla kendisini kandıranları istemiyor. Çeşme açılışından, heykel açılışından öteye gidemediler. İstanbul'umuz özlemle gerçek belediyeciliği buluşturacak kadroları bekliyor. Çünkü mevcut Cumhuriyet Halk Partili yönetim İstanbul’a, İstanbulluların hayrına dokunacak tek bir eser üretmedi” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış törenine katıldı. Bağcılar'da muhteşem bir coşku olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Kurum, "31 Mart'ta hep beraber kazanacağız, hep beraber çalışacağız, hep beraber İstanbul'un bu fetret dönemini bitireceğiz. Yeniden dirilişini, yeniden yükselişini hep beraber başlatacağız. Bugün burada büyük bir mutluluk var. 2 hafta önce Sirkeci-Kazlıçeşme metro hattımızı sizlerin hizmetine sunduk. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakırköy ve Bağcılar’ı ilk kez raylı sistemle birbirine bağlıyoruz. Bakırköy Sahil-Bağcılar-Kirazlı metro hattını hemşehrilerimize armağan etmenin mutluluğunu, gururunu, onurunu yaşıyoruz" dedi.



"Ülkemizin dört bir yanını nasıl demir ağlarla ördük"

İstanbul’da trafik sorununu çözmek için yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Kurum, "Ülkemizin dört bir yanını nasıl demir ağlarla ördüysek, şehirlerimizi nasıl yüksek hızlı trenlerle birbirine bağladığıysak bugün de böylesine dev bir ulaşım yatırımıyla İstanbul'umuzun trafiğini ve ulaşımını rahatlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Türkiye Yüzyılı’nın ‘Çilesiz İstanbul’unun en önemli adımlarından biri olan Bakırköy Sahil-Bağcılar-Kirazlı metro hattımız Bağcılar’ımıza, Bakırköy’ümüze, İstanbul’umuza hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.



"Çeşme açılışından, heykel açılışından öteye gidemediler"

İstanbul’un son 5 yılda fetret dönemini yaşadığını belirten Kurum, CHP’li yönetimin eser üretmediğini söyledi. İstanbul’un trafik ve kentsel dönüşüm çilesine dikkat çeken Kurum, "Adaylığımız açıklandığı günden bu yana 964 mahallemizde, 100 binlerce vatandaşımızla kucaklaştık, hasbıhal ettik. Maalesef bu aziz şehir bir avuç iş bilmezin, bir avuç beceriksizin elinde heba ediliyor. İstanbullu hemşehrilerimiz artık algıyla, yalanla kendisini kandıranları istemiyor. İstanbullu hemşehrilerimiz artık deprem korkusuyla yaşamak istemiyor. ‘Risksiz İstanbul’ istiyor, trafik çilesiyle uğraşmak istemiyor. ‘Çilesiz İstanbul’ istiyor. Evine huzurla, işine mutlulukla gitmek istiyor. Proje istiyor, eser istiyor, hizmet istiyor. Bunların yaptığı işleri görüyorsunuz. Çeşme açılışından, heykel açılışından öteye gidemediler. İstanbul'umuz özlemle gerçek belediyeciliği buluşturacak kadroları bekliyor. Çünkü mevcut Cumhuriyet Halk Partili yönetim İstanbul’a, İstanbulluların hayrına dokunacak tek bir eser üretmedi. Bu milleti trafik çilesine, ulaşım problemine mahkum ettiler. İstanbulluların bir yılının 288 saatini çaldılar, ömrünün 3 buçuk yılını trafikte heba ettiler’’ ifadelerini kullandı.



"Metro ve metrobüs duraklarında, üst geçitlerde korku filmlerini aratmayan sahneler yaşıyoruz"

Toplu taşımadaki sorunlara dikkat çeken Kurum, "Bugün metro ve metrobüs duraklarında, üst geçitlerde artık her geçen gün korku filmlerini aratmayan sahneler yaşıyoruz. Bırakın araç trafiğini çözmeyi, kilometrelerce uzayan yaya kuyruklarına yol açtılar. İşte bu ‘İstanbul’un yalancısı’ Belediye Başkanı hiçbir çözüm üretmediği gibi temelini bizim rahmetli Kadir Abimizin attığı, büyük bir kısmını bizim bitirdiğimiz metro projelerini ‘ben yaptım’ diye ortalarda dolaşıyor. Ama milletimiz bu yalancılara, bu beceriksizlere, bu liyakatsizlere ‘Sadece İstanbul' diyecek. ‘Yeniden İstanbul’ diyecek ve 31 Mart akşamı onlara sandıkta gereken cevabı Bağcılar verecek, İstanbul verecek" dedi.



"İstanbullulara söz; mevcut 328 km metro hattını 5 yıl içinde 650 km’ye çıkaracağız"

Cumhurbaşkanının huzurunda İstanbullulara söz veren Kurum, "Biz sadece milletimizin sözüne kulak verecek, sadece milletimizin emrinde olacağız. İstanbul'umuzu 1 Nisan’dan itibaren tarihin en büyük ulaşım yatırımlarıyla buluşturacağız. İstanbul'umuzun kayıp 5 yılını milletimizle birlikte telafi edeceğiz. O verdikleri sözleri yerine getirmeyenlerden, İstanbul'a yalan söyleyen, bu şehrin 5 yılını çalanlardan tek tek 31 Mart akşamı hesap soracağız. Bu milletin paralarını çarçur edenlerden, ‘İsrafı bitirdik’ deyip tabelalara 350 milyon lira reklam parası harcayanlardan, iki günlük konsere 550 milyon lira harcayanlara 31 Mart akşamı Bağcılar’ımız, İstanbul’umuz sandıkta öyle bir cevap verecek ki tüm İstanbul konuşacak, öyle bir cevap verecek ki tüm Türkiye konuşacak. Size söz, ben bakanlığım döneminde, genel müdürlüğün döneminde nasıl çalıştıysam Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de, Kastamonu’da, Bartın’da, Giresun’da o sellerde milletimizin elini nasıl sıkı sıkı tuttuysak, asrın felaketi 11 ilimizde 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattıysak, İstanbullulara söz; mevcut 328 km metro hattını 5 yıl içinde 650 km’ye çıkaracağız. İstanbul’da metro gitmeyen ilçe kalmayacak. Her 2 yakaya metro hatlarıyla, yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs hatlarıyla, İstanbulluları hem yalandan hem trafik çilesinden tamamen kurtaracağız.’’ sözleriyle konuşmasına devam etti.



"5 yıldır o ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin pençesinde kıvranan İstanbul'umuzu gerçek belediyecilikle tanıştıracağız"

İstanbul’a dair hayalleri ve hedefleri olduğunu belirten Kurum, “Tam 20 gün kaldı. İstanbul'umuzu eserlerimizle, hizmetlerimizle donatacağımız o günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah kapı kapı dolaşacak, her gönüle girecek ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, muhteşem bir zaferle 31 Mart’ta herkese cevap vereceğiz. 5 yıldır o ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin pençesinde kıvranan İstanbul'umuzu gerçek belediyecilikle tanıştıracağız. Bunu da İstanbul'un kadınlarıyla, İstanbul'un gençleriyle, İstanbullu hemşehrilerimizle birlikte yapacağız. Bu alanı dolduran, bu olanda bu coşkuyu oluşturan kardeşlerimizle birlikte yapacağız” dedi.

Murat Kurum, “Türkiye’nin ulaştırma vizyonunu çizen Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, tüm mimar mühendis kardeşlerimize, işçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, Bağcılar’ımızın metro hattı hayırlı olsun diyor sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.