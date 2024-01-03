Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 vergilendirme dönemine ait yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerini değerlendirerek, Türkiye genelinde en yüksek vergi beyan eden 100 mükellefin listesini açıkladı.

En yüksek gelir vergisi beyan eden mükellefler arasında birinci sırayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar aldı. Bayraktar, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk ettirerek bu alandaki liderliğini sürdürdü.

Savunma ve havacılık sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Baykar, 2022 yılı cirosunun yüzde 86'sını ihracat gelirlerinden elde etti. Aynı zamanda Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde, Baykar, savunma ve havacılık sanayisindeki toplam ihracatın yüzde 25'ten fazlasını gerçekleştirdi.

Listede 2, 4, 5, 6 ve 7'nci sıradaki mükelleflerin isimleri açıklanmamıştır. En yüksek gelir vergisi tahakkuk eden üçüncü sırada ise 200 milyon 757 bin 695 lira ile Mustafa Rahmi Koç yer almıştır.

İlk 10 içinde 7 banka yer alırken, 3 kurum ismi yine kurum talebi üzerine gizlendi. İkinci sıradaki Garanti Bankası’nın tahakkuk eden vergisi 21.4 milyar TL, 4. Sıradaki Yapı Kredi Bankasının 19.8 milyar TL oldu.