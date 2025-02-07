Gebze-Darıca Metro Hattı, Kocaeli’nin ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli bir proje olarak öne çıkıyor. 15,4 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyona sahip hattın günlük 330 bin yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. Hattın tamamlanmasıyla, kara yolu taşımacılığı ve hava kirliliği gibi çevresel kazançlar da sağlanacak.

Bakan, projede kullanılan yerli teknolojilerin oranının yüzde 80’i aştığını ve hattın inşasında yüzde 60 yerli üretimle tasarlanan trenlerin kullanıldığını belirtti. Ayrıca, Kocaeli’deki yeni raylı sistem projelerinin ilerlediğini ve 2026’da Gebze-Darıca hattının tamamlanacağını ifade etti. Uraloğlu, yerli üretimle ulaşımda bağımsızlık sağlandığının altını çizerek, Türkiye'nin gelecekteki ulaşım vizyonuna dair güçlü bir mesaj verdi.