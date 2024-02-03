Dürüst, çevreye duyarlı ve sağlıklı kentleşme anlayışıyla vatandaş odaklı, toplumun değer yargılarına saygılı hizmet ettiklerini belirten Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, “Eğitimli ve güler yüzlü personelimiz her an vatandaşımızın yanında” dedi.

ÖNCELİKLE TUNCAY KİRAZ'I YAKINDAN TANIYALIM

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'ın özgeşmişi merak ediliyor. İlk kez 2014 yılında belediye başkanı sçeilen Kiraz'ın özgeçmişi şöyle;

Tuncay KİRAZ 1972 yılında Ordu’nun Korgan ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi okudu , İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği okuyor.Gayrimenkul sektöründe işletme sahibi, 2005-2012 yılları arasında İstanbul Korganlılar Dernek başkanlığı, 2009-2013 yıllarında İstanbul Ordulular Dernekler Federasyonu başkan yardımcılığı ve Ordulular Hizmet Vakfı genel sekreterliği görevinde bulundu. İstanbul Beylikdüzü Spor Kulubu basketbol şube sorumluluğu yaptı. Siyasi hayatına AK Parti başlayan Tuncay Kiraz 2005-2009 yıllarında İstanbul Beylikdüzü ilcesinde kurucu yönetim kurulu üyeliği ve ilçe başkan yardımcılığı 2007 genel seçimlerde ve 2009 yerel seçimlerde ilçe SKM başkanlığı ile 2009 seçimlerinde İstanbul Beylikdüzü Belediye Meclis üyeliği görevine seçildi. 2014 ve 2019 Yerel seçimlerinde 2 dönem Korganlı hemşehrilerimizin teveccühü ile Korgan Belediye Başkanı seçildi. İş gücü ve insan kaynakları uzmanlığı ile AK Parti Siyaset Akademisini başarıyla tamamladı. Tuncay Kiraz Evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK Parti'de merakla beklenen ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Dr.Mehmet Hilmi Güler'in olduğu Ordu'da Korgan Belediye Başkan Adayı mevcut Belediye Başkanı Tuncay Kiraz oldu.

Tuncay Kiraz son dönemde gerçekleştirdiği projelerle ilçe halkının refahını yükseltmiş ve büyük takdir toplamıştı.

TUNCAY KİRAZ KORGAN'A NE KAZANDIRDI?

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Türkiye'nin en çok takip edilen dergilerinden biri olan Ekovitrin Dergisi'ne geçtiğimiz Ekim ayında ilçeye kazandırdığı projeleri anlatmıştı. İşte o röportaj...

Ordu Korgan Belediyesi altyapı ve üstyapı projeleriyle ilçeyi baştan ayağa yeniliyor. Çalışmalarına ara vermeden devam eden Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, unutulan mahallelere hizmet edip birlikte yönetim anlayışıyla mutlu birey, mutlu Korgan için gayret gösterdiklerini söyledi. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, “Biz ilkelerimizi belirledik. Sürekli gelişime ve değişime açığız, etkin verimli ve adil kaynak kullanımıyla çalışıyoruz. Denetlenebilir, şeffaf, hesap verebilir, adil, tarafsız ve ulaşılabilir olmayı öncelik yaptık. Dürüst, çevreye duyarlı ve sağlıklı kentleşme anlayışıyla hareket ediyoruz. Vatandaş odaklı, toplumun değer yargılarına saygılı hizmet ile eğitimli ve güler yüzlü personelimiz planlı, etkin ve verimli çalışmalarını sürdürüyor” dedi. Kalite ilkelerine ve etik değerlere bağlı olarak belediye hizmetlerini, halkın katılımıyla etkin, verimli, yüksek performans içinde yürütmek ve hayat seviyesini yükselterek bölgede örnek bir belediye olarak çalışmalarını yürüttüklerini belirten Başkan Tuncay Kiraz, Ekovitrin’in sorularını cevapladı.

KORGAN’A YENİ BİR MEYDAN

Korgan’a hükümet konağı, adalet sarayı, belediye hizmet binası gibi birimlerle bir meydan yapımı konusunda nasıl bir proje yürütüyorsunuz? Korgan ilçemize 1980 li yıllardan kalma eski hükümet konağı deprem raporlarının olumsuz sonuçlanması ve hantal yapısı ile ilçemize yakışmıyordu. Bu binanın yıkımını sağladık. Dönemin Ordu Valisi Sayın Tuncay Sonel’in büyük desteği ile 6 ay gibi kısa sürede yeni hükümet konağı ve adalet sarayımızı tamamlayıp hizmete açtık. Ayrıca Korgan meydanında bulunan jandarma hizmet binasının yeni arsa alanını tamamladık ve taşınmasını sağlayacağız. Böylelikle Korgan ilçe merkezimizde 12 dönümlük bir meydan oluşturup buraya yeni belediye hizmet binası, kapalı otopark alanı , kültür merkezi ve dükkanlar yapacağız.

ALTYAPI VE SU HİZMETLERİ

Belediyeciliğin en önemli üç görevi çöp, çukur ve çamur olarak söylenir. Siz öncelikle altyapı ve su temini ve sulamada neler gerçekleştirdiniz? Hizmet için öncelikle araç filomuzu yeniledik. Korgan Belediyesi araç filomuza 1 adet greyder,2 adet beko loder, 4 adet çöp aracı, 2 adet harfiyat kamyonu, 2 adet mikser, 1 adet süpürme aracı ve 6 adet çeşitli birimlerde kullanılmak üzere hizmet aracı olmak üzere toplamda 18 yeni araç kazandırdık. Hemen kollarımızı sıvadık, Korgan ilçe merkezimizin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yeniledik. Doğalgaz, sokak aydınlatma çalışmalarını, kaldırımlarını baskı beton ile tamamladık. Şimdi sıcak asfaltla düzenleyeceğiz. Korgan ilçemize göreve başladığımızda sadece Apsut Göleti hizmet veriyordu. İlçemizde her yaz su sıkıntısı çekiliyordu. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Tepealan Cılızlar Deresi’ne 25.000 m3 su kapasiteli Cılızlar Barajı hizmet vermeye başladı. Ayrıca DSİ tarafından Apsut Yaylamıza 1 milyon m3 devasa baraj çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin su problemi tamamen bitecek ve çevre ilçelere de buralardan su verilebilecek. Korgan ilçemizde de kimyasal su arıtma tesisi kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

İSTİNAT DUVARI VE PARKE YOLLAR

Belediyecilikte ulaşım hizmetleri olmazsa olmaz. Peki bu alanda Korgan’da hangi projeleri hayata geçirdiniz? Nerelerden destek aldınız? Belediyemizin İller Bankası’ndan aldığı ödenek ile bu kadar işin yapılması tabii ki mümkün değil. Bu işin sırrı da ikili ilişkiler ve iletişim. Tabiri caizse derdini doğru anlatabilmek. Bizler bu sayede ilçemize toplamda 50 milyon TL hibe para kazandırdık. Devletimiz var olsun. Göreve geldiğimizde ilk hizmetlerimizden birisi Belediyemize beton santrali kazandırmak oldu. Bu sayede Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri dahil 320 km beton yol çalışması gerçekleştirdik.

İlçemizin en önemli bağlantı yollarının sıcak asfalt yapılmasını sağladık, bunlar Tepealan yolu ve Çatalpınar yoludur. Her mahallemizin yol problemini kademeli olarak hemen hemen bitirdik. İlçemizin önemli yol ağlarından İslamdağ Korgan yolunun kalan 16 km’lik kısmının tamamlanmasını sağladık. Bu yolda ara ara göçmeler meydana geldiği için yolu fore kazıklarla destekledik. Ayrıca iç Anadolu bağlantı yolumuz olan Korgan - Niksar yolunu ulaşıma açtık. Kalan 7 km’lik kısmının da Ordu Milletvekilimiz Prof. Dr. Mahmut Özer’in girişimleri ile ihale edilmesini sağladık. Bu yolumuz 2025 yılında teslim edilecek. Korgan-Kumru yolumuzun da 4 km’lik kısmının sıcak asfalt yapılmasını sağlayarak büyük oranda problemlerini giderdik. Yine Tepealan Mahallemiz eski kapanan beldemiz. Bölgemiz için bir ticaret merkezi, Tepealan Mahallemizden geçen Güllü deresine DSİ tarafından istinat duvarı yapılmasını sağlayarak taşkınların önüne geçtik. Ayrıca 2 km’lik parke yol yaparak ulaşımda alternatif yollar ürettik. Şehir merkezinin altyapısını yeniledik ve sıcak asfalt yapılmasını sağladık. Diğer taraftan Çayırkent Mahallemiz de kapanan beldelerimizden. Çayırkent Mahallemizin altyapısını yeniledik ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca Aşağıoba mevkiinde 1350 m beton parke yol çalışması gerçekleştirerek yollarını güzelleştirdik.

BU KIŞ DOĞALGAZ YAKACAĞIZ

Altyapı çalışmalarında enerjinin büyük yeri var. Doğalgaz konusunda neler yaptınız? İlçemizde hayal olan doğalgaz çalışmalarını başlattık. Bu kış ayında inşallah vatandaşlarımız doğalgaz yakacak. Burada Prof. Dr. Mahmut özer’ e teşekkür ediyoruz. Bir başka hizmetimiz Sülükgölü alanı. Burası 1940 yılındaki depremden bu yana sürekli göç alıyor. Bu da sınır problemlerini ortaya çıkarıyor. Ordu büyükşehir belediyemiz burada Roma drenaj sistemi ile iki gölümüzü kurutarak suyun akışını sağlamış ve göçmeyi engellemiştir. Bölgede yol genişletilmiş ve sıcak asfalta kavuşturulmuş büyük bir problem çözülmüştür. Ayrıca burada ilçemizin ihtiyacı olan hayvan pazarı hayata geçti. Korgan’da daha önce pazar tezgâhları açık alanda ve hijyensiz ortamda açılırken Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz çalışma neticesinde 2500 m2 alanda 60 tezgahlı içinde mescit, lavabolar, WC, ofis ve dinlenme alanı olan kapalı pazar alanı yapılarak hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca yol kenarlarına yapılan kaldırım ve ışıklandırma yürüyüş yoluna işlerlik kazandırdı.

KORGAN ENERJİ DAĞITIM ÜSSÜ

Doğalgazın dışında enerji alanında hangi projelere imza attınız? Sanayi ile ilgili ilçenizde nasıl gelişmeler oldu? Bir kere Korgan ilçemize trafo indirme merkezi sağlayarak bölgenin enerji dağıtım üssü haline getiriyoruz. Bölgemizde bulunan Rüzgar Elektrik Santralleri (RES), Hidroelektrik Santralleri (HES), Güneş Enerji Santralleri (GES) tarafından üretilen enerji Korgan Trafo Merkezi üzerinden dağıtılacak. Böylece ilçemiz enerji merkezi olacak. 66 milyon TL’lik yatırım gerçekleşecek. Onlarca gencimize istihdam sağlanacak. Bölgemizin elektrik problemi bitecek. Yaylalarımız RES ‘lere kavuşacak. Diğer yandan Korgan ilçemizin en önemli sorunu küçük sanayi sitesini bitirdik. Korgan ilçemizde daha önce bir çok kez girişimi yapılan ve tamamlanamayan Korgan Sanayi Sitesi 22 dönüm arsa alınarak 80 dükkan şeklinde yapıldı ve esnafa teslim edildi. Korgan sanayi sitesi ayrıca ehir trafiğini rahatlattı ve bölgenin örnek sanayi tesisi olarak hizmet vermeye başladı. Burada bir çok iş alanı alışmış ayrıca Korganlı iş adamlarına yapmış olduğumuz çağrı neticesinde 200 kişilik tekstil atölyesi ilçemizin istihdamına hizmet ediyor.

SAĞLIK VE SOSYAL TESİSLER

Sağlık ve sosyal hizmetler olarak belediyenizin ilçeye verdiği katkıları anlatır mısınız? Korgan Devlet Hastanemizin yapımı ve C tipine çevrilmesi, Korgan Toplum Sağlığı Merkez Binası, Tepealan Aile Sağlığı Binası ve 112 acil servis hizmetleri ilk etapta sayabileceğimiz projeler. Korgan Devlet Hastanesi daha önce 1990’lı yıllarda yapılan ve fiziki şartları ilçemize yetmeyen bir durumdaydı. Yeni Devlet Hastanemizin 2016 yılında temeli atıldı. 2017 yılında 40 yatak olarak hizmete giren hastanemiz 2023 yılında Ordu Milletvekilimiz Prof. Dr. Mahmut Özer’in girişimleri ile C tipine dönüştürülerek kapasitesi attırıldı. Bu arada sosyal hizmetlerde de birçok proje yaptık. 20 mahallemizde çocuk oyun gruplarının kurulumunu sağladık. Ayrıca ilçemizde geldiğimizde en büyük eksiklerden biri olan sosyal tesisleri yaptık. Bunlar Doğa Park, Beylikdüzü Park ve Manzara Park Kafe alanları. Ayrıca Tepealan Mahallemizdeki parkın da tadilatını yaparak hizmete sunduk. Belediyemize ait öğretmenevini Korgan Milli Eğitim’e tahsis ettik. Burada 40 yataklı bir öğretmenevimiz hizmet veriyor. Yine Korgan ilçe merkezimize kırsal mahallelerden herhangi bir sebepten gelen bayan misafirlerimiz için Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte içerisinde mescit, lavabo, WC ve dinlenme odasının olduğu kadınlar lokalini hizmete sunduk.

YAYLALAR TURİZME AÇILDI

Karadeniz denilince yaylalar akla gelir. Korgan’da yayla turizmine yönelik ne tür hizmetlerde bulundunuz? Korgan yaylalarımız 20 farklı obası şelaleleri ve mesire alanları ile Karadeniz’in en özel yerlerinden biridir. Yeşil yol hattının 23 km’si ilçemiz yaylalarından geçmektedir. Korgan Yaylamıza daha nezih ortamlarda hizmet verilmesi için yayla sosyal tesisi yaptık, hatıra ormanlarımızı yetiştirdik, Yeşil yolu beton yaparak ulaşımı kolaylaştırdık. İteniçi Mersire alanımızı özel bir işletmeye devrederek 10 adet bungalov ve sosyal donatı alanları ile donattık. Korgan Yaylamızda 65 yıldır geleneksel olarak devam ettirdiğimiz Orman Gülü Kültür ve Sanat Festivalimiz için 500 kişilik tribünümüzün ihalesini de Ordu Milletvekilimiz Prof. Dr. Mahmut Özer’in girişimleri gerçekleştirdik. Yaylamızı geleceğin turizmine hazırlıyoruz.

EĞİTİMDE ÇAĞ ATLADIK

Belediye olarak Korgan’da eğitime sağladığınız katkılar nelerdir? Göreve geldiğimizden bu yana bir çok okul, yurt ve spor tesisinin yapılmasını sağladık. Bunları kısaca belirtecek olursak; Çayırkent Aşağıoba Okulu, Korgan Anadolu Lisesi, Tepealan İmam Hatip Ortaokulu, Tepealan Ortaokulu, Çamlı İlkokulu, Korgan Kız İmam Hatip Okul Ve Yurdu, Korgan Mesleki Teknik Lise Okul Tadilatı Ve Yeni Yurt Binası, Korgan İlkokulu tadilat, Korgan YİBO tadilat, Korgan Gençlik Merkezi, Tepealan Çayırkent ve Çiftlik halı sahalar şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca Yazıcı Mahallemize bir adet özel eğitim okulu yapılmasını sağladık. Buradan bir kez daha Ordu Milletvekilimiz Prof. Dr. Mahmut özer’e teşekkür ederiz. Korgan İlçemiz ayrıca yetiştirdiği hafızlarıyla ünlüdür. Eski Devlet Hastanemizi Korgan Müftülüğü bünyesine kazandırarak yeni hafızların yetişmesine katkı sunduk. Böylelikle Korgan ilçemizde erkek ve kız k olmak üzere 2 adet Kur’an kursu hizmet vermeye devam ediyor. Çiftli Mahallemiz alevi Bektaşi vatandaşlarımızın yaşadığı bir mahallemiz. Burada kültür bakanlığı tarafından bir adet cemevinin yapılmasını sağladık. 2 adet cemevimizin de tüm ihtiyaçlarını gidererek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Ayrıca Çiftlik Mahallemizde her yıl Hıdırellez festivalimizi ve Muharrem ayı etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Buradaki halı sahamızın tadilatını yaptık. Çiftlik Mahallemiz ile Çatalpınar bağlantı yolu sıcak asfaltla kapladık.