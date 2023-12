Fabrika’nın işçilere açık olan sosyal medya platformu olan TOFAŞ GO’da konsere gitmeyeceklerini belirten çalışanlar, “Bize Tarkan konseri değil, ailemizi daha rahat yaşatabilecek ücret lazım. İşçiye ikramiye vermeye bütçe yok ama Tarkan’a var. Beni kuraya davet etmeyin. Birçok işçi arkadaşımızın da maddi sıkıntılardan dolayı eğlenceye ayıracak enerjisi ve motivasyonu yok” ifadelerini kullandı.



Bursa’daki otomobil fabrikasının 15 bin çalışanın büyük çoğunluğu maaşlarının asgari ücrete yakın düzeyde kalmasına tepki gösteriyor. Benzer otomobil fabrikalarında çalışanların maaşlarının 2023 yılındaki 3.zamla birlikte 30 bin lirayı bulduğunu ifade eden çalışanlar, toplu sözleşme parası olmaması halinde alacakları ücretin asgari ücretin altında kalacağını dile getiriyor.



Koç Holding Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda Cumhuriyetin 100.yıl anısına ailelerin de katılımıyla Nil Karaibrahimgil konseri düzenlemişti.



Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Tofaş’ın arkasındaki en büyük gücün çalışanlar olduğunu belirterek, “Tofaş'ın son başarılarına baktığımızda; üretim ve Ar-Ge yetkinliklerimizi sürekli artırdığımızı, 'En İyi Otomotiv ArGe Merkezi olmamızı', 5 yıldır üst üste iç pazar liderliğimizi, 'Egea'nın 7 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olma başarısını' görmekteyiz. Koç Topluluğu'nun değerli bir parçası olarak 55 yılı aşkın süredir otomotiv sektörüne öncülük eden Tofaş, diğer ana hissedarımız global otomotiv devi Stellantis tarafından da en iyi fabrika ve Ar-Ge merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor." Bu başarıların arkasında, işine hâkim, rekabete karşı kendini sürekli geliştiren ve ekip ruhuyla çalışan değerli çalışma arkadaşlarımız yer alıyor” dedi.



Ancak çalışanlar bu başarının en büyük paydaşlarından biri olmalarına rağmen hak ettikleri ücreti alamadıklarını dile getirip 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek Tarkan konserine gitmeyeceklerini kaydettiler.

TOFAŞ GO platformundaki işçilerin görüşleri şöyle:

-“Bize Tarkan konseri değil. Ailemizi daha rahat yaşatabilecek para lazım.”

- “Siz ayrı dünyaların, biz ayrı dünyaların insanlarıyız sayın yöneticiler ve sendika yöneticileri. Öyle olmasa bu şartlarda bu maaşa kimse çalıştırılamaz. En büyük yalanınıza bizi alet etmeyin. Biz bir aile falan değiliz. Biz varsak siz de varsınız; biz yoksak siz de yoksunuz. İşçinin sesine kulak verin.”

-“MESS sadakasını çıkarınca 12 bin 250 lira gibi ücret almışım. 15-20 saat mesaim var. Bu ücret 395 Euro yapıyor. 3 kişilik bir aileyim ve bu ücret harcamalarıma yetmiyor.”

- “Allah’tan 3 bin lira toplu sözleşme paralarını alıyoruz. Yoksa asgari ücret bile alamayacağız. Şu an Tarkan konserinde eğlenmekten çok maddi desteğe ihtiyacımız var”

- “İşçiye ikramiye vermeye bütçe yok ama Tarkan’a var herhalde. Beni kuraya davet etmeyin. Bir çok işçi arkadaşımızın da maddi sıkıntılardan dolayı eğlenceye ayıracak enerjisi ve motivasyonu yok zaten”

- “Biz böyle bir organizasyona gitmeyi istemiyoruz. Bu bütçeyi oraya harcamak yerine eşit şekilde bizlere dağıtsanız emin olun daha makbule geçer. Malum 3 kuruş parayla geçinmeye çalışıyoruz. Bizlerin konsere kutlamaya ihtiyacı yok. Cebimize dokunacak işler yapın lütfen”

- “İşçinin can çekiştiği dönemde sanki alay edercesine böyle bir organizasyon çok abes kaçıyor. Ne yapılmak isteniyor. Anlamış değiliz.“

-“Hayatımdaki eksikliği buldum. Tarkan konseri”

Öte yandan, benzer bir otomobil fabrikasının Aralık’ta işçiye 3. zammı yaptığını kaydeden işçiler, “Nisanda normal zam, temmuzda yüzde 22 ve aralıkta yüzde 30 zam. En düşük işçi maaşı 30 bin liraya çıktı. Beyaz yakalıların maaşı 55-60 bin lira olacak. Sakarya’daki çalışanlar yılda 4 kez çift maaş alıyor Fabrika promosyon için de 40 bin lirayı çalışanlarına yatırdı. Ancak Tofaş bunun yanından geçemiyor” ifadelerini kullandılar.

Öte yandan, son yıllarda düşük ücret politikasından dolayı TOFAŞ’taki bazı kıdemli işçilerin istifa ederek başka fabrikalara transfer oldukları da konuşuluyor.