Dünyadaki beş büyük yapı fuarından biri olan ve yeni iş birliklerinin kurulmasında büyük role sahip, bölgenin en güçlü iş birliği platformu Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 700 milyon Euro’luk iş hacmi hedefiyle düzenleniyor.

Güçlü küresel ağını inşaat sektörüne aktararak yeni iş olanakları, ortaklık ve satın alım fırsatları yaratmayı hedefleyen Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Her yıl düzenlediği “VIP Alım Heyeti Programı” ile bu yıl 70’ten fazla ülkeden 400’ün üzerinde yabancı satın almacıya dört gün boyunca ev sahipliği yapaan fuara, 10.000’den fazla uluslararası profesyonel alıcı ve 55 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

TMS KALIP FUARA DAMGASINI VURDU

700 milyon Euro’luk iş hacmi hedefiyle düzenlenen ve İtalya, Almanya, Rusya, Litvanya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Polonya, Avusturya ile Çin’den gelen katılımcıları ağırlayan fuarda TMS KALIP standı yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.

Görkemli standını ziyaret ettiğimiz TMS Kalıp firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Tüfekçi, Ekovitrin Haber Merkezinden Ali Karabaş'ın sorularını yanıtladı.