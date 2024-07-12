DEMETER VE DEMETER TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TANIYALIM

Demeter, dünyada biyodinamik organik olarak üretilen gıdaların ilk ekolojik markasıdır. Biyodinamik tarım yöntemi ile yetiştirilen gıdalar, konvansiyonel yöntemlerle üretilen gıdalardan besin açısından çok daha üstündür, sağlıklıdir, üstelik daha lezzetlidir. Bu kaliteyi değişmez kılabilmek amacıyla biyodinamik olarak yetiştirilen gıdalar için sertifikasyon programı hazırlayan Demeter Turkiye Derneği, 2018 yılında kurulmuştur. Tarımın tüm dünyada en kaliteli biçimde sürdürülmesini ve tüketicilere yerel, organik ve en kaliteli gıdalar sunmak amacıyla tüm dünyada yaygın bir biçimde faaliyet gösteren Demeter, alanının öncüsü bir dünya markasıdır. Faaliyet gösterdiği ülkelerde önemli sayıda sosyal sorumluluk projesine imza atan kuruluşumuz, Türkiye’de de aynı hedefleri hayata geçirmek için çalışmaktadır. 2023 verilerine göre, Türkiye'de 1,214 hektarda üretim yapan 210'dan fazla çiftçi Demeter International tarafından sertifikalandırılmıştır. Katılımcı Garanti Sistemi 'ne dahil olarak, Demeter sertifikasyonu ile biyodinamik tarim yöntemiyle iç pazara yönelik üretim yapmak isteyen çiftçilerimiz için de eğitim, satış, pazarlama ve organizasyonel anlamda destek sağlamak için derneğimiz aktif bir şekilde danişmanlik hizmetlerine ve çalışmalarına devam etmektedir.

FUARDA ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Etkinlik boyunca standımıza gelen basın mensupları, medya temsilcileri, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri İhracat Birim Sorumlusu Hakan Ergüdal,Yurtiçi Kontrol Birimi Sorumlusu Yrd. Onur Akbulut, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Giresun Başkanı Şevket Aleiddinoğlu ve Trabzon Şube Başkanı Barış Öztürk ile bir araya gelerek Türkiye ve dünyada biyodinamik tarımın geleceği, Demeter Türkiye Biyodinamik Tarım Derneği ve Biyodinamik İpekyolu projemiz hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Dernek başkanımız ve İstafil Çiftliği kurucusu Arzu Duran'ın yeni kitabı "Biyodinamik Tarım: Yeryüzünü Tarımla İyileştirmenin 100 Yıllık Öyküsü"nü Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine takdim ettik. TÜRES Giresun ve Trabzon Şube Başkanlarının standımıza gerçekleştirdikleri ziyaretlerde biyodinamik tarım yöntemiyle ürettiğimiz ürünler hakkında bilgi vererek ürünlerimizi takdim ettik ve TÜRES ile derneğimiz arasında potansiyel işbirlikleri hakkında görüşmeler başlattık.

Demeter markası ile üretim yapan paydaşlarımızdan Holle Mamaları, Weleda, dernek üyelerimizden Tunay Gıda temsilcisi Abdurrahman Akgül ile Işık Tarım, Rapunzel Gıda işbirliği ile Demeter ürünlerimizi ve üretim yöntemlerimizi ziyaretçilerimize deneyimlettik.

Demeter Türkiye standına ABD, Pakistan, Çin, İran, Mısır gibi ülkelerden firmalar ihracat ürünleri tedarik etmek için ziyaret edip bilgi aldılar. Demeter Türkiye Başkanı Arzu Duran öncülüğünde, ihracatta rekabet avantajında Demeter sertifikasının kaldıraç etkisini de Demeter Türkiye üyeleri ve paydaşları İstanbul Gıda Fuarı'nda yaptıkları temaslarda tecrübe ettiler.