Ayıklama makinelerinde yeni dönem

Günümüzde gıda konusunda hassasiyeti artan tüketiciler, lezzet, görüntü ve kalite bakımından daha da seçici hale geldiler. Bu nedenle gıda üreticileri ve işleyicileri, son derece rekabetçi olan pazara yüksek kaliteli ürünler sunmak için en gelişmiş çözümleri tercih ediyor. TOMRA 3C, gıda üreticileri ve işleyicilerinin çekirdek, tohum, kabuklu yemiş, tahıl ve bakliyat gibi ürünlerin özel ayıklama gereksinimlerini en iyi şekilde yerine getirerek yüksek kalite beklentilerini karşılıyor. Üstün performansı ve teknolojisi ile TOMRA 3C, üretim verimliliğini artırmak, yüksek ürün kalitesini sağlamak ve artan pazar talebini karşılamak isteyen gıda işleyicilerinin tercihi oluyor.

Ürün kalitesini artırmak için renk ayırma makinelerini kullanan gıda işleyicileri, ürün ile benzer renkteki bazı yabancı madde ve kusurların tespit edilemediğini deneyimlediler. Bu makineleri kullandıktan sonra, insan eliyle veya makinede ikinci tur ayıklama gerekliliği görüldü. Hem zaman hem de maliyet anlamında dezavantaj yaratan bu yöntemin yerine çözüm arayan gıda işleyicileri, TOMRA 3C’nin performansından oldukça memnun. Lazer ve spektral kamera teknolojisinin yanı sıra TOMRA 3C'nin ayıklama verimliliği, yüksek yoğunluklu LED aydınlatma ile birleştirilen çift taraflı yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde ürünlerin görsel karakteristiklerine göre benzersiz bir ayıklama sunuyor.

TOMRA’nın NIR yakın kızılötesi teknolojisi, yabancı maddeleri en doğru şekilde tanımladığından iyi ürünler çok nadiren hatalı olarak ayıklanıyor. Böylece ürün israfı da azaltılıyor. Eşsiz ayıklama performansı, TOMRA 3C'yi ürün kalite kontrolü ve verimlilik artışı için en iyi seçenek haline getiriyor.

Ayrıca akıllı otomatik temizleme özelliği sayesinde ayıklama makinesi, insan müdahalesi olmadan, yeterli sıklıkta temizlik yaparak her zaman optimal algılama ve ayıklama sunuyor.

TOMRA 3C’nin hiçbir alet gerekmeden çıkarılabilir iyi ürün ve atık kapakları, makinenin çalışmama süresini minimuma indiriyor ve işlem verimliliğini arttırıyor.

TOMRA Food Türkiye Satış Müdürü Ahmet Koçyiğit, TOMRA 3C ile ilgili olarak; “80’den fazla ülkede toplam 110 yıllık ayıklama deneyimine sahip TOMRA, müşterilerinin işletme gelirini ve ürün kalitesini artırmak için en gelişmiş sensör tabanlı teknolojilerini kombine ederek sektöre öncülük etmeye devam ediyor” diyerek; “Çekirdek, tohum, bakliyat, kabuklu yemiş ve tahıl ayıklamadaki zorluklara yönelik geliştirilen TOMRA 3C’nin üstün ve güvenilir performansı, ürünlerin gıda güvenliği ve kalitesi için en yüksek standartların karşılanmasını sağlıyor. Makinemizin her özelliği, kullanım kolaylığını artırmak üzere tasarlanıyor. TOMRA 3C ile elde edilen, bu zamana dek sağlanması mümkün olmayan saha sonuçları, müşterilerimizi çok memnun ediyor. Hem yabancı maddeleri ve hem de kusurları minimum ürün israfı ile ayıklarken yeniden işleme gerekliliğini de ortadan kaldırarak ürün kaybı ve hasarını engelliyor. Bu gibi pek çok avantajı ile operasyon maliyetleri ve zaman tasarrufu sunarak verimliliği arttırıyor” şeklinde açıkladı.