Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün saat 14.35 sıralarında kentte sağanak ve kuvvetli rüzgâr etkili oldu. Sokakta yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İlçe genelinde birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar sular altında kaldı.

Yağışların ve rüzgârın dinmesinin ardından bilanço ortaya çıktı. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar belediye ekiplerinin yağmur suyu mazgallarının yetersizliğinden dert yanarak tepki gösterdi.