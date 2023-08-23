Patronlar Dünyası'ndan Zeynep Güçlücan'ın haberine göre Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, “Tayaş Gıda olarak tüm ekip arkadaşlarımızın yanındayız. Globalde yaşanan sıkıntılar ve ekonomik dalgalanmalara karşı tüm ekip arkadaşlarımıza maddi ve manevi destek olmaya devam edeceğiz. Ekonomide yaşanan tüm resmi geçişleri yapmıştık ancak bu geçişlerin üzerine yüzde 20'lik bir artış daha yaptık. Yaptığımız destek A'dan Z'ye tüm çalışanlarımızı ayrıca taşeron firmalarımızı da kapsıyor. En düşük maaş 18 bin TL’ye çıkarıldı ve Eylül 2023 itibariyle uygulanacak.” ifadelerini kullandı.

Çalışanlarıyla yakından ilgilenen ve onların sorunlarını takip eden Kazım Taycı, sözlerini şöyle tamamladı: “Kira, gıda, tüketim, çocuklarının eğitim masrafları herkesi çok zorluyordu. Neticede üretim yapan ve ürettiğini 160 ülkeye ihraç eden bir firmayız. Çalışanlarımızın en az asgari ölçüde mutlu olması lazım ki ortaya sağlıklı ve verimli işler çıkartabilelim. Bu sebeple firmanın tüm imkanlarını zorlayarak toplamda herkese yüzde 20 daha ek zam yaptık ve en düşük maaşı 18 bin TL yaptık. Çalışanlarımız büyük bir memnuniyet yaşayarak daha da şevkle çalışmaya başladı. Böyle bir karar alıp adım atmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm işverenlere, tavsiyem; enflasyon karşısında insanlarımız çok zordalar. Herkes kendi firmalarının imkanlarını zorlayarak çalışan ekip arkadaşlarına destek vermeli. Bu destek çalışan verimi ve mutluluğu ile firmaya mutlaka geri dönecektir.”