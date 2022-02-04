SERTRANS LOGISTICS’İN 2023 HEDEFİ 250 BİN METREKARE DEPOLAMA KAPASİTESİ

Artık e-ticaret ticaretin ta kendisi haline geldi diyoruz. Sertrans olarak uzun yıllardır bu alana zaten yatırım yapıyorduk. Eylül ayında mal kabulüne başlayan Akpınar depomuz özellikle e-ticaret büyümesi adına şirketimizin kararlılığının bir göstergesi oldu. Tesisimiz bugün yaklaşık 2 milyon adet ürün stok kapasitesine sahip.

Deponun faaliyete başlamasıyla birlikte yaklaşık bin 500 kişiye daha istihdam sağladık. Ayrıca yine geçtiğimiz yıl, yurt dışı büyüme stratejimizin mihenk taşı olan Almanya depomuzu açtık. Mevcutta 5 bin metrekare olan depomuzu yakın zamanda 10 bin metrekarenin üzerine çıkaracağız. Almanya depomuzda yüzde 100 doluluk ile çalışıyoruz. Bu nedenle yakın zamanda gelen talebi karşılamak adına depolama kapasitemizi artırmak bizim için kaçınılmaz” dedi.