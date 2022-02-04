İTT LOJİSTİK, FİLOSUNDAKİ TIRSAN KONTEYNER TAŞIYICI SAYISINI 80 ADEDE ÇIKARDI

Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, Adapazarı Fabrikasında, teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren ve lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, İTT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık ve Tırsan Treyler Satış Uzmanı Orkun Demir katıldı.

“TIRSAN AVRUPA’NIN EN GENİŞ ÜRÜN GAMINI ÜRETİYOR”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Likit kimyasal ve tehlikeli madde taşımacılığının köklü firmalarından İTT Lojistik ile uzun yıllardır devam ettirdiğimiz güçlü işbirliğimizden çok memnunuz. İTT Lojistik, uluslararası standartları takip ederek, sürekli kendini geliştiren ve başarılarına her zaman yenilerini ekleyen örnek bir firma. Bunun yanı sıra firma 2019 yılında Kocaeli Dilovası’nda devreye aldığı Avrupa’nın en modern tank yıkama tesisini açarak da sektöre çok kıymetli hizmetler sundu. Tırsan Avrupa’nın en geniş ürün gamını üretiyor. Ürettiğimiz ürünlerin her biri sizlerin rekabetçiliğini artırmak üzere geliştirilmiş sektörün en iyi ürünleri. İTT Lojistik’e teslim ettiğimiz Tırsan Tank Konteyner Şasiler, hafifliği ile size daha çok kazanç sağlar ve tamamı ADR kriterlerine uygun.

Firma, her zaman olduğu gibi yine son konteyner yatırımlarında da Tırsan’ı tercih ederek tamamı Tırsan’dan oluşan araç filosunu 80 adede ulaştırdı, bu da bizim için memnuniyet verici” dedi. Çetin Nuhoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Tırsan’ın ilk önceliği her zaman müşteri memnuniyeti oldu. Bu doğrultuda ödüllü Ar-Ge merkezimizde uzman mühendislerimizle birlikte geliştirdiğimiz treylerlerimizle ve kaliteli hizmetlerimizle müşterilerimizin rekabet gücünü artırıyor ve sektöre yön veriyoruz. İTT Lojistik’te her durum ve koşulda desteklediğimiz başarılı bir firmadır. Firma ile devam ettirdiğimiz güçlü iş birliğimizin daha uzun yıllar süreceğine inanıyorum.” İTT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin Öztanık da yaptığı konuşmada, likit taşımacılığında uzmanlaşmış bir firma olduklarına dikkat çekerek, işlerini güvenli ve sorunsuz yapmak için taşıma operasyonlarında kullandıkları ürünleri belirli kriterlere göre seçtiklerini belirtti. Odak noktalarının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden işlerini yürütmek olduğunu anlatan Öztanık, “Aynı işi daha ucuz ekipmanla da yapabilirdik.

Ancak bu durumda çevre, insan sağlığını ve güvenliği geri plana atmış olurduk. Yaptığımız işte örnek olmak için sürekli yatırım yapıp, güvenlik kriterlerine uygun araçları filomuza katıyoruz. Bu nedenle son yatırımımızda da yine Tırsan’ı tercih ettik” şeklinde konuştu. Tekin Öztanık, Tırsan’dan aldıkları Tank Konteyner Taşıyıcı’nın sunduğu avantajlara da vurgu yaparak, araçların güvenlik kriterlerine ek olarak hafifletilmiş yapısıyla önemli avantajlar sunduğunu söyledi. Öztanık, “Türkiye’de tehlikeli maddeler kamyon kasalarında taşınıyor. Biz ise doğru yükü, doğru şekilde taşımayı ilke edinmiş bir firmayız. Tırsan’ın ürettiği ürünle bunu