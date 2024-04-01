31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP’nin Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olan mevcut Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 48,04’ünü alarak yeniden seçildi.



Sandıkların açılmasıyla birlikte CHP Büyükçekmece Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanmaya başlayan ilçe sakinleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü beklediler.





Seçim Koordinasyon Merkezi’ne gelen Akgün burada sevgi gösterileri ile karşılandı.

“BİRLİKTE TAM GAZ, TAM YOL İLERİ DEVAM EDECEĞİZ”



7 kez üst üste belediye başkanlığı koltuğuna oturmanın Türkiye’de bugüne kadar kimseye nasip olmadığını ifade eden Akgün, "Bugünden sonra da ekiplerimle beraber, arkadaşlarımla beraber aynı şekilde bileceğiz. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Daha büyük sorumluluk yüklendiğimizi biliyoruz. Gece gündüz çalışarak halkımızı daha çok mutlu ederek, daha mutlu Büyükçekmeceliler, daha benzersiz Büyükçekmece yolunda emin adımlarla kesinlikle yürüyeceğiz." dedi.



Akgün şöyle devam etti:



"Her seçimde Büyükçekmece’de seçimden 1-2 ay önce bana operasyon düzenlemişlerdir. 7 seçimde 5 operasyon. Seçimden sonra da ‘Pardon, bir şey yok’ demişlerdir. O operasyon gören arkadaşlarıma bu mazbatamı gönderiyorum. Operasyon gören arkadaşlarımız bu şehrin kalkınmasına büyük katkı sağlayan, İstanbul’un en yetişmiş belediyecilerinden birileridir. Ne yaparsanız yapın doğru bir tanedir, iki tane değildir. Biz doğru yolda yürümeye devam edeceğiz. Bu kadar yerel seçimlerde devletin bütün kurum ve kuruluşlarını seferber etmenin Türk demokrasisine hiçbir faydası olmadığını, zarar verdiğini hatta bize puan kazandırdığını aldığımız sonuçlardan gördük. Sonuç büyük İstanbul halkı, Büyükçekmece ailemiz, 86 milyonluk Türkiye bugün iktidara ‘Dur’ demiştir ve tek başına sahaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerleri halkımız bir yeni misyon yüklemiştir. Bunu hem biz çok iyi bileceğiz hem de iktidar bunu iyi anlaması lazım. Bu saatten sonra görev bizde, sorumluluk bizde. Ülkenin geleceğini biz üstleneceğiz. Ülkemize, milletimize, memleketimize, Büyükçekmece ailemize ve tüm yarışa çıkmış kazanmış arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlı işler yapacağımıza inanıyorum. Birlikte tam gaz, tam yol ileri devam edeceğiz."