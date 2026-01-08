Çoban, Raben olarak, Avrupa’da 17 ülkede 2 milyon metrekareyi aşan depolama altyapıları ve düzenli ring seferleriyle Bursa’daki üreticileri kesintisiz bir dağıtım ağına bağladıklarını vurguladı.

Bir asra yakın geçmişiyle Avrupa’nın önde gelen lojistik markalarından olan Raben Group, Türkiye’de İstanbul’un ardından ikinci ofisini, Avrupa’ya artan parsiyel gönderi hacmiyle Türkiye’nin ihracatında lokomotif rol üstlenen Bursa’da açtı. Bursa Şube Müdürlüğü görevine, şehirde uzun yıllar lojistik sektöründe yöneticilik tecrübesi bulunan Barış Şen getirildi.

Raben Türkiye Genel Müdürü Selman Çoban, Bursa ve çevresindeki fabrikaların, Avrupa’ya hızlı teslimat ihtiyacının arttığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bursa’da üretim yapan firmaların özellikle parsiyel çıkışlarda teslimat süresi hassasiyeti oldukça üst seviyede. Avrupa’daki güçlü taşıma ağımız sayesinde, Bursa çıkışlı gönderileri minimum bekleme ile Avrupa’nın önemli ticaret merkezlerine ulaştırıyoruz. Bu modelle stoğa üretim yapan otomotiv ve makine sanayisi için zamandan ciddi tasarruf sağlıyoruz. Siparişe dayalı çalışan tekstil, kimya ve FMCG firmalarında ise palet bazlı taşıma çözümleriyle maliyetleri düşürüyoruz.”

Bursa’dan Avrupa’ya Daha Hızlı Parsiyel Çıkış, Daha Net Teslimat Süreleri

Türkiye’nin otomotiv ihracatının önemli bir kısmını Bursa’nın gerçekleştirdiğini vurgulayan Çoban, “Bursa ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’deki otomotiv firmalarının en çok ihracat yaptığı Almanya, İtalya, Polonya, Romanya ve Çekya dâhil 17 ülkede, yaklaşık 2 milyon metrekarelik 170 depomuz bulunuyor. 11 bin araçla bu depolarımızdan, Avrupa’nın birçok sanayi ve ticaret merkezine düzenli ring seferleri gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin bekleme, aktarma gibi süreçlerde yaşadıkları zaman kayıplarını büyük ölçüde azaltıyoruz.” bilgilerini paylaştı.

Çoban, parsiyel taşımacılık konusundaki uzmanlıkları sayesinde, Avrupa’daki depolarından çıkışlarda 24, 48 ve 72 saate tanımlı teslimat tarifeleri sunduklarına dikkati çekti.

“myRaben” platformunun avantajlarına da değinen Çoban, “Şeffaf tedarik zinciri yönetimi, bugün özellikle otomotiv ve perakende şirketlerinin en önemli beklentilerinden. myRaben ile gönderinin her hareketi dijital olarak izlenebiliyor. Müşterilerimiz, arzu ettikleri zaman bu izlenebilirliği, kendi alıcılarıyla da paylaşabiliyor.” diye konuştu.

Çoban, artan bölgesel talep nedeniyle 2026 içinde Bursa’da bir de depo yatırımı planladıklarını, otomotivin yanı sıra gıda ve gıda dışı FMCG, kimya, perakende ile teknoloji sektörlerine yönelik ithalat–ihracat operasyonlarında, bölgede daha da güçlü bir altyapıyla hizmet vermeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.