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Yerli otomobilin panjurunda 'lale' detayı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin ön panjurunun göründüğü yeni bir fotoğraf paylaştı. Panjurda, lale motifi dikkat çekti.

Yerli otomobilin panjurunda 'lale' detayı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin ön panjurunun göründüğü yeni bir fotoğraf paylaştı. Panjurda, lale motifi dikkat çekti.

25 Aralık 2019 Çarşamba 16:37
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Yerli otomobilin panjurunda 'lale' detayı

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda TOGG, her gün saat 14.30'da otomobile ait yeni bir detayı paylaşıyor.

Bu kapsamda TOGG, Türkiye'nin Otomobiline ait bir detayı daha Twitter'dan paylaştı. TOGG'un #YeniliğeYolculuk etiketiyle paylaştığı fotoğrafta, lale figürlerinin yer aldığı ön panjur yer aldı.

Bakan Varank'tan 'lale' paylaşımı

Yerli otomobille ilgili 'lale' detayının belli olmasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından lale emojisi paylaştı.

Resmi Twitter'da görüntüle

Yerli otomobil göz kırptı

TOGG, önceki gün yerli otomobilin farlarının göründüğü fotoğrafı paylaşmıştı. Paylaşımda, "Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadelerine yer verilmişti.

Ayna detayı belli oldu

Dün paylaşılan fotoğrafta ise, otomobilin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf paylaşılmıştı.

Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı yazılı açıklamada çalışmaları bir süredir devam eden ve 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak yerli otomobil projesine, İstanbul taksileri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

İlk fotoğrafı Bakan Varank paylaşmıştı

Yerli otomobile ilişkin ilk fotoğrafı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaşmıştı.

Yerli otomobil 27 Aralık'ta tanıtılacak
Yerli otomobil 27 Aralık'ta tanıtılacak
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