Araçlarda AMG Tasarım Konsepti standart olarak sunulurken, en çok tercih edilen donanım seçenekleri ise ek seçeneklerle birlikte Advance Plus ve Premium paketleri. Müşteriler renk seçenekleri, iç mekân ve koltuk döşemeleri, iç mekân tasarım detayları ve jantlar gibi çeşitli araç özelliklerini kişisel zevklerine göre tasarlayabiliyorlar. 5 koltuklu EQB için ESP römork dengeleme sistemine sahip çeki demiri ilk defa isteğe bağlı olarak eklenebiliyor.

Yeni iç mekân özellikleri arasında dokunmatik kontrol tuşlarıyla donatılan güncel direksiyon simidi, Mercedes-Benz logo detayı, kahverengi açık gözenekli ıhlamur ağacından imal edilmiş detay tasarımı ve Mercedes-Benz yıldız desenli arkadan aydınlatmalı süsleme (AMG Tasarım Konsepti için standart) bulunuyor.

EQA-EQB'de koltuk ısıtma, ambiyans aydınlatması, KEYLESS-GO, metalik boya gibi birçok donanım standart olarak sunuluyor. Tamamen dijital gösterge grubu ise gelişmiş ve üstü paketlerde standart olarak sunuluyor.

Burmester® Surround ses sistemi (Premium Paketi ile standart) artık güncel MBUX ile etkileyici Dolby Atmos® ses deneyimi sunarken müziğe daha fazla alan, netlik ve derinlik kazandırıyor ve çalınan her türlü ses ortamına uyum sağlıyor. Burmester® Surround ses sistemiyle birlikte sunulan Sound Experiences, aynı kişiselleştirilmiş ses ayarlarının daha geniş kullanımını sağlıyor.

EQA EQA 250+ EQA 350 Tahrik sistemi Güç kW 140 215 Tork Nm 385 520 Tüketim ve menzil1 Güç tüketimi (WLTP) kWh/100 km 14,4-16,4 16,7-18,6 CO2 emisyonları (WLTP) g/km 0 0 Menzil (WLTP) km 511 423