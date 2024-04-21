Radikal bir değişime uğrayan yeni C3 Aircross, son derece rekabetçi olan segmentindeki konumunu güçlendirmek üzere benzersiz bir tarz ile yeni bir döneme adım atıyor. Dışarıdan daha güçlü, aynı zamanda daha şık bir SUV silüetine kavuşan yeni C3 Aircross, artık daha iddialı, kaslı ve güçlü görünüyor. 4,39 metre uzunluğa sahip yeni C3 Aircross, yine kompakt, pratik ve çevik bir otomobil olmaya devam ederken, aynı zamanda daha geniş bir kabin ve bu segmentte bir ilk olarak belirli pazarlarda 7 koltuklu seçenek sunuyor. İçten yanmalı motorlara ek olarak hibrit ve tamamen elektrikli çözümlerle yollara çıkacak olan yeni C3 Aircross, Citroën’in B segmentindeki hamlesinin devamını temsil ediyor. C3 ile aynı tasarım dilini paylaşan yeni araç, benzersiz bir araç içi konfor deneyimi vadediyor. Yeni C3 Aircross, müşterilerin tüm gereksinimini karşılayan zengin donanım seviyesiyle de öne çıkıyor. Konforu ön planda tutan yenilikçi ve yüksek teknolojili modelleriyle otomotiv tarihinin en köklü üreticilerinden olan Citroën, sektöre kazandırdığı yeniliklere bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda B-SUV segmentindeki iddialı modeli C3 Aircross’u yenileyen marka, aracın ilk görüntülerini yayınladı. Hatchback C3 ile aynı tasarım kimliğini paylaşan yeni C3 Aircross, geniş iç hacmi ve gelişmiş araç içi konfor özelliklerini rekabetçi bir fiyat politikasıyla sunmaya hazırlanıyor.

Segmentinde yeni bir dönem başlatıyor!

Yenilikçi özellikleriyle segmentinin standartlarını baştan belirleyecek olan yeni C3 Aircross, hacthback sınıfındaki C3 ile aynı Akıllı Otomobil Platformu’nu esas alıyor ve bu sayede özellikle güç-aktarma sistemlerinde esneklik ve maliyet verimliliği sağlıyor. Baştan aşağı radikal bir değişime uğrayan yeni C3 Aircross, daha fazla iç hacim, zengin motor seçenekleri, üst düzey araç içi konfor özelliklerini iddialı bir fiyatlandırma ile sunarak segmentinde tamamen yeni bir dönem başlatıyor.

Modern ve tutarlı yeni tasarım: Citroën'in ilk kez Oli konsepti ile tanıttığı ve C3 ile ilk kez uyguladığı yeni tasarım dili unsurlarını benimseyen yeni C3 Aircross, tasarımıyla yeni marka kimliği imzasını ve iddialı görsel dilini bütünleştiriyor. Yeni Citroën logosunu gururla sergileyen C3 Aircross’un dik tasarımlı ön bölümü, 3’e ayrılmış aydınlatma bölümüyle karakteristik bir ışık imzası kullanıyor. Oldukça modern bir görünüm ortaya koyan tasarım, aynı zamanda çift şeritli marka logosunu belirli unsurlara entegre ederek kaliteye ve ayrıntıya gösterilen özeni vurguluyor. Bunların yanı sıra yeni araçta Citroën algısını daha da arttırmak üzere ek kişiselleştirme çözümleri de sunuluyor. Bu çözümler arasında çift renkli tavan, tampon hizasında ve köşelerde renkli kilpsler gibi kişiselleştirme seçenekleri yer alıyor.

Güçlü ve dengeli silüet!

Güçlü SUV karakteri: Yeni C3 Aircross, yumuşak ve zarif hatlara sahip önceki modelden, daha köşeli, kaslı ve iddialı bir duruş ile yeni tasarıma geçiş yaparak radikal bir tarz değişimi ortaya koyuyor. C3 Aircross, yüksek ve yatay motor kaputu, artırılmış iz genişliği, 690 mm çapındaki büyük tekerlekleri çevreleyen belirgin çamurluk kemerleri ve güçlü omuz çizgisiyle yine güçlü bir SUV karakteri sergiliyor. Her karakteristik çizgi, modele dinamizm ve enerji katıyor. Tüm bu tasarım unsurlarıyla birlikte yeni araç oldukça dengeli ve güçlü bir silüet sunuyor.

Daha fazla konforlu yaşam alanı sunan kompakt SUV: Yeni C3 Aircross, 4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlarıyla daha fazla iç hacim sağlıyor. Son derece dengeli oranlara sahip olan yeni C3 Aircross sınıfının en uzun aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Yine bu uzun aks mesafesi arka yolcular için daha fazla diz mesafesi de sağlıyor. C3 Aircross’un boyut ve tasarımıyla ortaya koyduğu geniş yaşam alanı, tüm yolcular için sunulan konforlu seyahat özelliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Ayrıca C3 Aircross, mükemmel kullanım esnekliği sunarak aile hayatını kolaylaştıran çözümler barındırıyor. C3 Aircross, geniş ve işlevsel iç hacmine karşın park ve manevraları kolaylaştıran kompakt dış boyutlara sahip. Böylece C3 Aircross, pratik, çok yönlü, güven verici ve yaşamı kolaylaştıran bir SUV olarak öne çıkıyor. Uygun fiyata elektrikli ve hibrit seçenekleri: Yeni B-SUV, Citroën tarafından en başından elektrikli çözümlere en iyi şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlanan C3 hatchback ile aynı Akıllı Otomobil Platformu paylaşıyor. Böylece C3 Aircross, ilk kez geleneksel içten yanmalı motor seçeneği dışında elektrikliye geçişi kolaylaştıran bir hibrit çözüm sunarak enerji geçişinin zorluklarına uyum sağlıyor. Ayrıca daha da ileri giderek, Avrupa’da üretilen uygun fiyatlı tamamen elektrikli güç-aktarma sistemleriyle de satışa sunulacak.

Konfor tüm Citroën’lerde olduğu gibi üstün standartta!

Teknoloji beklentilerini karşılıyor: C3 Aircross’un SUV silüeti yerden yüksek bir yapı sunuyor. Bu yapı sürüşü daha güvenli hale getiriyor, araca erişimi kolaylaştırıyor ve daha iyi görüş sağlayan yüksek bir sürüş pozisyonunu destekliyor. Ayrıca tüm bu unsurlar kabin içi rahatlık hissine katkıda bulunuyor. C3 hatchback gibi yeni C3 Aircross da konforu ön planda tutuyor ve bu pazardaki müşterilerin donanım ve teknoloji beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor. Tarz değişikliği: Yaz aylarında Avrupa’da pazara sunulması planlanan yeni C3 Aircross, son derece rekabetçi kompakt SUV pazarında tamamen yeni bir vizyon sunuyor. Avrupa’da B-SUV satışları 2020 yılından bu yana B-HB satışlarını geride bırakıyor. Rekabetin her geçen gün arttığı bu pazarda satışlar her yıl 2 milyon adedi aşıyor. Citroën bu pazar segmentine 2008 yılında Citroën C3 Picasso ile girdi. Aslında o yıllarda gerçek anlamda bir B-SUV sınıfı olmamasına rağmen Citroën, yenilikçi bir yaklaşımla “sihirli kutu” karakterine sahip işlevsel bir araçla yükseltilmiş sürüş pozisyonu ve geniş iç mekana sahip bir model sunuyordu. 2017 yılında Aircross ile buna bir maceracının kodlarını ekleyerek yine pratiklik özelliklerini koruyan C3 Aircross ortaya çıktı. Bugüne gelindiğinde ise Citroën, ailelerin beklentilerini karşılamak üzere yeniden tasarlanan yeni C3 Aircross’u 2024 yılının ortalarında tanıtacak. Yeni C3 Aircross; güçlü ve iddialı tasarımı, daha fazla yaşama alanı ve belirli pazarlarda sunulacak olan 7 kişilik modüler versiyonuyla, hibritten tamamen elektrikliye kadar elektrikli güç-aktarma seçenekleri ve kabindeki konfor ve bağlantı özellikleriyle tamamen yeni bir tarz ortaya koyuyor.