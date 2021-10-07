Yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel: Testler devam ediyor

Yerli otomobil ile ilgili çalışmalar gerek prototip özelinde gerekse fabrika özelinde hızla devam ediyor. Bugün Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) yerli otomobilin gelişim süreciyle ilgili yeni bir görsel paylaşıldı.

Paylaşılan görselde yerli otomobil TOGG'un prototipini test sahasında çalışan ekiple birlikte gösteriliyor.

Söz konusu paylaşımda "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi.<a href="https://twitter.com/hashtag/TOGG?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TOGG</a> <a href="https://t.co/3sSMgtSJXZ">pic.twitter.com/3sSMgtSJXZ</a></p>— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) <a href="https://twitter.com/TOGG2022/status/1445780728612986881?ref_src=twsrc%5Etfw">October 6, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

TANITIMDAKİ ARAÇTAN FARKLI

Görseldeki beyaz renkli prototip ile yerli otomobilin tanıtımında karşımıza çıkan ilk prototip arasında bazı farklılıklar göze çarpıyor. İlk olarak yanlardaki kameraların yerine geleneksel aynaların kullanıldığını görüyoruz. Bu da akıllara kameraların opsiyon olarak sunulabileceği ihtimalini getiriyor. Ya da bazı markaların yaptığı gibi pazara özel olarak değişebilir.

Ayrıca tampon kenarlarındaki dikey hava girişlerinin olduğu yere yuvarlak sis farları eklenmiş. Bunun yanı sıra ön panel ve alttaki merkez hava girişindeki tasarım detaylarının da biraz değişmiş olduğunu görüyoruz. Gördüğümüz kadarıyla ön tasarımın devamında pek bir değişim yok ancak yerli otomobilin yavaş yavaş üretim halini almaya başladığı aşikar.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, kısa süre önce katıldığı bir etkinlikte 2022'nin sonunda seri üretime başlayacaklarını yineledi. Üretilen ilk araç fotoğrafta gördüğünüz C-SUV olacak. Söz konusu modelin farklı güç ve menzil sunan seçenekleri bulunacak.

Kaynak: Donanımhaber