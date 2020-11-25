Yeni Toyota Yaris Türkiye’de

Toyota’nın en çok tercih edilen modellerinden olan Yaris, en yeni hâliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Yaris markanın global platformu TNGA üzerine inşa edildi. Bundan dolayı Toyota’nın en güncel hibrit ünitesini kullanıyor.

Yaris yeni platformu sayesinde yüzde 37 daha sert bir şasiye ve 12 mm daha düşük ağırlık merkezine sahip. Aracın uzunluğu 4 metreden daha kısa olmasına karşın, dingil mesafesinin 50 mm artmasıyla daha fazla yaşam alanı elde edildi.

GA-B platformuyla birlikte yüksekliği 40 mm azaltıldı, genişliği 50 mm ve iz açıklığı 57 mm artırılan Yaris daha sportif profile ulaştı. Genel uzunluğu 5 mm azaltılan boyutlarıyla birlikte Yaris, sınıfının lideri dönüş çapına sahip oldu.

İÇ MEKAN DA TAMAMEN YENİLENDİ

Yeni Toyota Yaris'in kabini, dış tasarımdaki dinamik tarzı içeride de sportif bir yaşam alanıyla buluşturacak şekilde tasarlandı. Daha geniş ve daha rahat koltuklar, yumuşak dokuya sahip malzemeler, mavi ambiyans aydınlatması iç mekanda öne çıkan detaylar arasında.

Sürücü kokpiti, her şeyin tamamen sürücü kontrolü altında olacak şekilde tasarlandı. Bununla birlikte Toyota, Yaris'in görüş açısını daha da iyileştirmek adına A sütununu daha geriye aldı ve ön konsolu daha alçak şekilde konumlandırdı. Sürücü ve ön yolcu arasındaki mesafe 20 mm artırılarak kabin konforu ileriye taşındı. Bununla birlikte Yeni Yaris 700 mm derinlik ve 286 litre bagaj hacmine sahip.

Yeni Yaris'te bulunan Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantı sistemlerine sahip 8 inç Toyota Touch multimedya ekranı tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

100 KM’DE SADECE 2.8 LİTRE BENZİN YAKACAK

1.5 litrelik benzinli motorlu ve elektrik motorlu hibrit model 2.8 lt / 100 km’lik yakıt tüketimiyle dikkatleri hemen üzerine çekebiliyor. Yeni Yaris’in benzinli motorlu versiyonları otomatik şanzımanla 209 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınırken, hibrit motorlu versiyonun başlangıç fiyatı ise 299 bin 200 TL olarak belirtilmiş.

Dördüncü nesil Toyota Hybrid teknolojisi, hafif ve daha verimli olmasıyla Yaris'in her açıdan daha yüksek performans vermesini sağlıyor. Toyota Yaris'in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi; daha fazla güç, şehir içinde toplam sürüşe göre daha fazla elektrikli sürüşü ve bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Yaris'te kullanılan hibrit sistemde; üç silindirli, değişken supap zamanlamasına sahip 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor yer alıyor. Avrupa yollarına uyacak şekilde geliştirilen Yaris'in hibrit sistem gücü yüzde 16 artırılarak 116 HP'ye ulaştı.

Sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde 130 km/s hıza çıkabilen Yaris, elektrikli motorunu şehir içi yollarda daha fazla kullanabiliyor. Araçta CO2 emisyonu 86 g/km'ye düşürülürken, WLTP çevriminde yakıt tüketimi bir önceki modele göre yüzde 20 iyileştirilerek 2.8 lt/100 km olarak ölçüldü.

Yaris, hibrit motorun yanı sıra 1.5 litrelik Dynamic Force benzinli motoruyla da tercih edilebilecek. 125 hp güç ve 153 Nm tork üreten 3 silindirli motor, 6 ileri manuel şanzıman veya W-CVT şanzıman ile tercih edilebilecek.

BOZKURT, “FİYATLARIMIZ REKABETÇİ”

Yeni otomobilin lansmanında konuşan Ali Haydar Bozkurt, rekabetçi bir fiyat politikalarının olduğunu ve yeni Yaris’in fiyatlarını buna göre belirlediklerini belirtti. Ayrıca Bozkurt, “Rakiplerimizin dizel motorlu versiyonlarından daha uygun benzinli motorlu otomatik şanzımanlı Yaris modelimizin olması bize avantaj sağlıyor.” dedi.

Ayrıca Bozkurt, özellikle B segmentinin Avrupa başta olmak üzere Türkiye'de de hızla artan bir satış grafiği çizdiğini belirterek şunları söyledi; ”Baştan sona en küçük parçası dahi yenilenen Yaris ile birlikte bu segmentte iddiamızı yine çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Bu sınıfta tasarımı, donanımı, teknolojisi, sürüş keyfi ve güvenlik özellikleriyle öne çıkacak olan Yeni Yaris, Toyota'nın itici gücü olacaktır. Tamamen yenilenen Yaris'in benzinli ve hibrit versiyonuyla daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine ulaşıldı. Dördüncü nesil hibrit motora sahip Yeni Yaris, şehir içinde daha fazla elektrikli sürüş olanağı sunarken, bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor. Bunun yanında ayrıca Yeni Yaris Hybrid ile birlikte tüm hibrit ürün gamımız da tamamen yenilenmiş oldu. Bu verimlilik çok yüksek rekabetin bulunduğu bu sınıfta hem markamıza hem de Yeni Yaris'i tercih eden kullanıcılara büyük avantaj sağlayacaktır.”

Toyota Türkiye Pazarlama A.Ş CEO’su Ali Haydar Bozkurt

Bozkurt, Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 64 bin adetlik Yaris satışı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyerek “2020 yılı için 400 adetlik Yeni Yaris satış hedefimiz bulunuyor. 2021 yılında ise benzinli ve hibrit olmak üzere 2100 adetlik Yeni Yaris satışı gerçekleştirmeyi öngörüyoruz ” şeklinde konuştu.