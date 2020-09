Yeni Neslin Süper Spor Otomobili Maserati MC20 Tanıtıldı!

Maserati, merakla beklenen yeni süper spor otomobili MC20’yi tanıttı. İsmi; “Maserati” ve yarış anlamına gelen “Corse” kelimeleri ile birlikte 2020 yılından oluşturulan MC20 görkemli bir etkinlikle tanıtıldı. MC20; ileri seviyede konfor, lüks ve günlük kullanım esnekliği sunarken markanın yarış DNA’sını taşıyor oluşuyla da yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Yüzde yüz Maserati motoru: Nettuno, sınıfının en iyi güç /ağırlık dengesi

Modena’daki Viale Ciro Menotti Fabrikası’nda üretilen MC20’yi ayrıcalıklı kılan unsurların başında, tamamıyla Maserati yapımı motoru yer alıyor. Modena İnovasyon Laboratuvarı’nın desteği ile Maserati motor mühendisleri tarafından tasarlanan 90° açılı, V6 silindirli, 3,0 litre hacimli, çift turbo beslemeli 630 HP gücündeki V6 Nettuno motor, en yüksek güç üretimine sahip 6 silindirli motor olmasıyla da dikkat çekiyor. MC20’nin 7.500 d/d’da 630 HP güç ve 3.000 d/d’da 730 Nm tork üreten motoru, 210 HP/litre spesifik güç üretimi sağlıyor. 82 mm strok ve 88 mm çap değerine sahip motorda 11:1 sıkıştırma oranı uygulanıyor. Uluslararası patentlerle korunan ve daha önce sadece Formula 1’de kullanılan teknolojiyi bir yol otomobiline aktaran “Nettuno” isimli motor sayesinde MC20; 2,9 saniyede 0-100 km/s ve 8,8 saniyede 0-200 km/s hızlanmalarını tamamlarken, 325 km/s’nin üzerinde maksimum hıza ulaşabiliyor. F1 araçlarının motorlarında kullanılan ön odacık teknolojisinin ilk kez bir yol otomobiline aktarıldığı patentli MTC (Maserati Twin Combustion) yanma sistemi ise aracın performansını zirveye taşıyor. Ayrıca yan buji çözümü sağlıklı bir yanmaya katkı sağlarken çift enjeksiyon sistemi de gürültü seviyesi, emisyon ve yakıt tüketiminin azalımına katkı sağlıyor. Motorun ürettiği güç; emisyon uyumluluğu sağlamak üzere altı adet güç ve iki adet yüksek hız vitesine sahip sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman tarafından tekerleklere aktarılıyor.

Zarif, bir o kadar da sportif aerodinamik tasarım

Maserati MC20, zarif bir o kadar da sportif, aynı zamanda yıllara meydan okuyacak zamansız ve özgün bir tasarıma sahip oluşuyla göz dolduruyor. Torino'da bulunan Centro Stile Maserati'de (Maserati Tasarım Merkezi) tasarlanan MC20’deki el işçiliği ve mühendislik; yol ve yarış otomobili kavramlarını aynı potada eritiyor. MC20’nin tasarımında coupe, cabrio ve ileride üretilmesi planlanan elektrikli versiyon için ortak geliştirilen monokok şasi ön plana çıkıyor. Motor sporlarından aktarılan aerodinamik unsurların tüm gerekliliklerini yerine getiren MC20; 1.500 kg’nin altındaki hafif yapısı, karbon fiber ve kompozit malzemelerden üretilen şasisiyle sınıfının en iyi ağırlık/ güç dengesini sunuyor. Motor hava girişini sağlayan kaput ve yan havalandırma kanalları hava akışını gövde altı ve üstü arasında doğru yönlendirirken, arka spoyler ise arka akstaki yere basma kuvvetini artırıyor. Kanat tipi olan ve engel sensörlü kapılar araca iniş-binişi kolaylaştırıyor. MC20’ler için altı farklı özel renk seçeneği bulunuyor. Sadece beyaz ile lacivert renklerin bulunduğu ve kırmızının kaldırıldığı Maserati’nin ikonik logosu ise direksiyondan tekerlek kapaklarına ve ön ızgaraya kadar otomobilin her yerinde markanın yeniliğini temsil ederken, aracın arkasındaki “Maserati” yazısı da yeni tasarımıyla daha modern bir görünüm ortaya koyuyor.

İşlevselliğe odaklanan iç mekan

MC20’nin kabin içinde; sürücü koltuğu, tıpkı bir yarış otomobili gibi işlevsellik sunarken, minimal bir tasarım anlayışıyla da ön plana çıkıyor. Kokpitte biri sürücüye ait olan ve diğeri de hafif sürücüye dönük konumlandırılan Maserati Touch Control Plus olmak üzere iki ekran bulunuyor. Orta konsolda ise sürüş modu seçicisi, vites kumandası, elektrikli cam kontrolleri, bilgi-eğlence sisteminin ses kontrolü, kablosuz şarj özelliği ile akıllı telefon pedi gibi fonksiyonlar yer alıyor. Marş ve Launch Control dahil diğer tüm kontroller ise Maserati Corse test pilotu ve eski MC12 Dünya Şampiyonu Andrea Bertolini'nin katkısıyla geliştirilen siyah deri kaplı spor direksiyon simidinde bir araya getiriliyor. Vites değiştirme kolları da direksiyon koluna sabit olmasıyla kolaylık sağlıyor. Çerçevesiz tasarlanan dijital dikiz aynasının ekranından ise geri görüş kamerası izlenebiliyor. Yine iç mekandaki karbon fiber yüzeyler, daha özgün ve kumaş benzeri bir görünüm için mat olarak uygulanıyor. MC20’nin önde 47 ve arkada 101 litre olmak üzere iki farklı bagaj alanı ise otomobilin işlevselliğini tamamlıyor.

Bunlarla birlikte, Maserati’ye özgü lacivert dokunuşlar ve gösterge panelinde alışılmış analog Maserati saati bulunmayan araçta; lüks bir saatten esinlenerek tasarlanan sürüş modu seçicisi, otomobilden beklenen lüksü ve kaliteyi yansıtıyor.

Maksimum performans donanımları

MC20; vites konsolundaki kumandayla seçilen ve her birinin kendine ait rengi olan WET, GT, SPORT, CORSA ve ESC OFF olmak üzere beş farklı sürüş modunu kullanıma sunuyor. Bu sürüş modları arasındaki geçiş birkaç saniye içerisinde gerçekleşebiliyor. Araç ilk çalıştırıldığında etkin olan sürüş modu GT, günlük sürüş için ideal olup maksimum kullanım kolaylığı ve konfor sağlıyor. WET, hızlanma ya da viraj alma sırasında savrulmayı önlemek için ıslak veya nemli yol yüzeylerinde daha kontrollü bir sürüş sunuyor. SPORT modu yüksek çekiş koşullarında en yüksek performansı sunup pist kullanımı için ideal olurken, CORSA modu çekiş kontrolünün daha az ve elektronik stabilite kontrolünün daha üst sınırlarda etkin hale geldiği uç noktada bir sürüş deneyimi sunuyor. SPORT ve CORSA sürüş modlarında vites konsolundaki bir düğme ile süspansiyon sertliği ayarlanabiliyor. ESC OFF ise tüm çekiş kontrol fonksiyonlarını devre dışı bırakıyor. Direksiyon simidinde yer alan bir düğmeyle etkinleşen yükseklik artırma fonksiyonu ise, MC20’nin sürüş konforunu artıran diğer bir unsur olarak göze çarpıyor. 40 km/s hıza kadar kullanılabilen bu opsiyonel özellik sayesinde hidrolik sistem etkinleştirildiğinde ön aks 50 mm yükseliyor ve hız tümsekleri veya aşırı dik rampalar gibi engellerde kolaylık sağlıyor. MC20’nin dövme alüminyumdan mamül ön ve arka süspansiyon tasarımındaki “yarı sanal düzen” ise maksimum direksiyon hakimiyeti ve optimum yol tutuşunu beraberinde getiriyor.

En verimli ve eğlenceli teknolojiler

MC20; kişiselleştirilebilir kullanım seçeneklerine imkan tanıyan yeni nesil MIA (Maserati Akıllı Asistan) bilgi - eğlence sistemiyle donatılıyor. Android tabanlı bu sistem, her biri 10,25 inç büyüklüğündeki dijital gösterge panelinde ve orta konsoldaki dokunmatik ekrandan kullanılıyor. Ekranların yansımayı önleyen özel yüzey kaplaması, yoğun güneş ışınları altında bile rahat bir kullanım ve görüş sunuyor. Maserati Connect Programı ise MC20’ye zengin bağlanabilirlik çözümleri sunuyor. Otomobil ve sürücü arasında bağlantı kuran bu programla sürücüye her an bilgi aktarımı gerçekleşiyor. Örneğin servis zamanı geldiğinde Maserati Connect, sürücüyü uyararak müşteri deneyimini iyileştiriyor veya acil durumlarda ve hırsızlık olaylarında yardım sağlayarak güvenliği artırıyor. Program, akıllı telefon ve akıllı saat ile uyumlu olup, otomobil ile her daim iletişm içerisinde kalınmasını sağlıyor. Gerçek zamanlı trafik bilgilerine ve güncel haritalara da, entegre bağlantılı navigasyon sistemi sayesinde yine program kapsamında ulaşılıyor. MC20’de ayrıca standart olarak çevrimiçi müzik dinleme uygulaması olan TIDAL da kullanıcısıyla buluşuyor. Otomobilde standart olarak kapılarda ikişer adet tweeter, mid-range ve woofer olmak üzere 6 hoparlörlü bir ses sistemi ve opsiyon olarak 12 hoparlörlü Sonus Faber yüksek performanslı ses sistemi ile donatılıyor.

“MC20 Safkan bir Maserati”

Maserati MC20’nin Dış Tasarımdan Sorumlu Başkanı Giovanni Ribotta, yeni süper spor otomobil ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “MC20, herkesin beklediği safkan bir Maserati! Bizi köklerimize geri götürecek bir modele ihtiyacımız vardı. MC20'yi tasarlamaya başladığımızda, geçmişimize baktık ve Birdcage (Tipo 61) dünyasından ilham aldık. Ayrıca yarış pisti için geliştirilen ve daha sonra yollara uyarlanan MC12’den de esinlendik. Yeni projeyi ise en başından bir yol otomobili olarak düşündük. MC20; gelecek modellere ışık tutan bir konsept. Aynı zamanda form açısından da bir konsept oluşturmamızı sağladı. MC20 ile ilk kez uyguladığımız yöntem gelecekte tekrar kullanmayı planladığımız yüzeylere yönelik bir yaklaşımı oluşturuyor. MC20, otomobillerimizin temel tasarım kurallarına tam anlamıyla uyuyor ve çok iyi şekillendirilmiş bir görünüme sahip” açıklamalarında bulundu.

“V6 kavramını tamamen yeni bir boyuta taşıyoruz’

Maserati Tasarım Projesi Lideri ve Nettuno adı verilen yeni benzinli motorun geliştirme ekibinin başındaki Stefano Tonietto ise “Maserati motorları, özel bir hattın kurulduğu Ciro Menotti’de üretilecek. Bu bir ‘Made in Modena’ ürünü. Motorumuz, otomobilimiz ve 80 yıldır burada olan tarihi Maserati fabrikamızla gurur duyuyoruz. Motoru geliştirmek, tasarlamak ve test etmek için çok çalıştık. Üretildiğini görmek gurur verici” açıklamasında bulundu. Tonietto ayrıca, “Geliştirilen bu yeni motor, 200 HP/litre ile sınıfının kesinlikle en iyi motoru. Pazarda buna benzer bir başka ürün yok. V6 kavramını tamamen yeni bir boyuta taşıyoruz” dedi.