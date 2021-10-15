Yeni KIA XCeed Dikkat Çeken Özellikleriyle cezbediyor

SUV segment araçlar denilince herkesin aklına bazı markalar, modeller ve aşina olduğumuz tasarımlar gelecektir. Eğer Yeni KIA XCeed modelinden bahsedeceksek bildiğiniz her şeyi unutmanız gerekiyor. Çünkü Yeni KIA XCeed hem iç hem de dış tasarımıyla bambaşka bir tarz, güçlü motoru ve donanımlarıyla bambaşka bir sürüş deneyimi vaadediyor. KIA bu modeli, yıllardır beklediğiniz ruh eşiniz olarak tanıtıyor.

Yeni KIA XCeed ruh eşiniz olur mu bilinmez ancak sunduğu benzersiz özellikleriyle otomobilseverlere yepyeni bir deneyim sunacağı kesin. Farklı renk seçenekleri ve özelleştirilebilir donanımları sayesinde kendi tarzınızı keyifle yansıtabileceğiniz Yeni KIA XCeed öne çıkan özelliklerine, 2021 fiyatlarına yakından bakalım ve bu benzersiz SUV deneyimi neymiş görelim.

SUV ama çok daha sportif:

SUV segment araçlar çoğu zaman klasik bir dış tasarım sunarlar. Gördüğünüz zaman ne ile karşılaşacağınızı az çok bilirsiniz. Yeni KIA XCeed ise dış tasarım konusunda baya akıl yürütülmüş bir dizayna sahip. Öyle ki bildiğimiz SUV deneyimini çok daha sportif bir tarzla otomobilseverlere sunuyor.

Projeksiyon tipli LED ön farlara, 18 inç alüminyum alaşım jantlara, elektrik kontrollü ısıtmalı yan aynalara, elektrikli açılabilir yarı panoramik görünümlü cam tavana, elektrik kontrollü bagaj kapağına ve LED arka farlara sahip olan Yeni KIA XCeed; inci siyah, inci beyaz, gümüş gri, aytaşı gri, fırtına gri, gökyüzü mavi, kozmik mavi, manyetik kırmızı, bronz kahve, kuantum sarı gibi pek çok farklı renk seçeneği üzerinden otomobilseverlere sunuluyor.

Yeni KIA XCeed içinde neler oluyor?

Yeni KIA XCeed dış tasarımının daha önce alışık olmadığımız bir SUV tarzı sunduğunu anlattık. Peki ya içi? Yeni KIA XCeed iç tasarımı da en az dışı kadar benzersiz. Üstelik donatılmış olduğu akıllı teknolojiler sayesinde bu modelde yapılacak seyahatlerin her birinde ev konforunu yaşayacaksınız.

Yeni KIA XCeed; 10.25 in. dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemine, direksiyon kumanda multimedya sistemine, kablosuz şarj sistemine, deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklara, 12.3 inçlik dijital gösterge paneline, sürüş modu seçimine, deri vites topuzuna ve otomatik dijital klimaya sahip. İnsan daha ne olsun diye sormadan edemiyor.

Kullanışlı aksesuarlar, akıllı teknoloji ürünü donanımlar:

Yeni KIA XCeed modelinin zaten günümüz şehirli kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak akıllı teknolojilerle donatılmış olduğunu iç tasarım parçalarından anlamıştık. Bu tasarım detayları ile aracın her bir noktasında karşılaşmak mümkün. Üstelik bu akıllı teknoloji ürünü donanımlara eşlik eden bir de kullanışlı aksesuarlar var.

Yeni KIA XCeed; kafes tipi bagaj, bagaj iç koruma nikelajı, tampon koruma nikelajı, krom bagaj çıtası, gri bagaj çıtası, krom alt kapı çıtası, gri alt kapı çıtası, iç bagaj koruması ve özel tampon koruma çıtası gibi aksesuarlara sahip. Bu aksesuarlar gösteriyor ki Yeni KIA XCeed yalnızca şık değil, aynı zamanda kullanışlı bir araç.

Yeni KIA XCeed güvenlik sistemleri:

Hız sabitleyici

Boyun yaralanmalarını önleyen aktif ön koltuk başlıkları

Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri

Üç noktalı arka emniyet kemerleri

Isofıx çocuk koltuğu bağlantı noktaları

Sürücü ve ön yolcu hava yastığı

Yan ve perde hava yastıkları

Ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakma anahtarı

Uzaktan kumandalı merkezi kilit ve alarm

Çocuk güvenlik kilidi

Motor kilitleme sistemi

Ebd destekli abs fren sistemi

Yokuş kalkış destek sistemi

Fren destek sistemi

Patinaj engelleme sistemi

Acil fren sinyali

Lastik basınç izleme sistemi

Abs fren sistemi

Yeni KIA XCeed teknik özellikleri:

1.6 litre dizel motor

1598 cc silindir hacmi

136 / 4.000 ps / rpm maksimum güç

320 / 2.000 ~ 2.250 Nm / rpm maksimum tork gücü

1.6L CRDI VGT (115PS) şanzıman

7 ileri DCT vites

190 km / s maksimum hız

0 - 100 km / s hızlanma 11.1 saniye

Şehir içi 100 km’de 4.5 litre yakıt tüketimi

Viraj Demirli McPherson süspansiyon

ABS + ESP tipi fren sistemi

18 inç Alüminyum Alaşım Jant

50 litre yakıt deposu kapasitesi

426 litre bagaj kapasitesi

1.365 kilogram boş ağırlık

4.3 metre uzunluk

1.8 metre genişlik

1.4 metre yükseklik

2.6 metre dingil mesafesi

Yeni KIA XCeed 2021 fiyatı:

XCeed 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) fiyatı, dizel yakıt tipinde ve Prestige Design Pack donanım ile birlikte 499.900 TL olarak belirlenmiş durumda.

Kaynak:webtekno