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Yeni Kia Sportage Türkiye’de

Kia, dünyadaki SUV kültüründe önemli bir mirası olan Sportage’ın beşinci neslini Türk kullanıcılarıyla buluşturdu. Kia’nın 28 yıllık mirasa sahip olan modeli Sportage’ın Avrupa’da üretilen yeni jenerasyonu, öncelikli olarak benzinli 4x4 motor seçeneği ve iki farklı donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Otovitrin 22.02.2022, 12:22
Yeni Kia Sportage Türkiye’de

Yeni Kia Sportage’ın gelişiyle birlikte Türkiye’deki pazar payını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Artan teknolojik özellikleri ve yeni tasarım diliyle başta Sportage olmak üzere Sorento, Stonic, XCeed, Niro ve EV6 satışları ile yıl boyunca Kia olarak SUV denince akla ilk gelen markalardan biri olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Kia, SUV segmentindeki iddialı modeli Sportage’ın beşinci neslinin tanıtımını gerçekleştirdi. İlk nesli 1993 yılında tanıtılan, SUV kültürünün oluşmasında önemli bir mirasa sahip olan Sportage’ın beşinci nesli ilk olarak benzinli motor 4x4 seçeneğiyle Türkiye pazarına da giriş yaptı. Önümüzdeki aydan itibaren benzinli 4x2 seçeneğiyle beraber dizel motor 4x2 ve 4x4 çekiş sistemi ile tüketiciyle buluşacak.

Tamamen yeni bir platform üzerine geliştirilen Sportage, Avrupa yolları için ideal dingil mesafesi, boyutlar ve gövde orantıları ile Avrupa odaklı mühendislik yaklaşımıyla Kia’nın Slovakya’daki fabrikasında üretiliyor. Bu titiz yaklaşım, günlük pratiklik ve kullanılabilirliği ön planda tutan, tüketici ihtiyaçlarına uygun bir SUV geliştirilmesine yardımcı oldu. Büyük bir titizlikle ele alınan mimari sayesinde yeni Sportage; gelişmiş bagaj hacmi ve baş mesafesi değerleri dışında arka koltuktaki yolcular için sınıfının en iyi diz mesafesi gibi avantajlar da barındırıyor.

“Yeni Sportage, SUV’daki rekabet gücümüzü artıracak”

Beşinci nesil Sportage ile birlikte SUV araç pazarında daha da güçlü konuma ulaştıklarını söyleyen Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “SUV araçların satışları her geçen yıl artıyor. 2021 yılında SUV araçların toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 34,6. Amiral modelimiz olan Sportage’ın yeni nesliyle C-SUV segmentinde rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz” dedi.

İleri teknoloji iç mekan çağdaş tasarımla birleşti

Yeni Sportage’ın iç tasarımı; güçlü bir karakter ve yenilikçi teknolojilerle son derece gelişmiş ve sürücü odaklı bir yapı sergiliyor.

Yeni Sportage’ın ön konsol tasarımında dokunmatik ekranlı, zarif detaylara sahip ve sportif havalandırma ızgaralarıyla bütünleşik kavisli bir ekran bulunuyor. Kavisli ekran, kokpite genişlik ve derinlik kazandırıyor.

Yüksek teknolojiye sahip 12,3 inç dokunmatik navigasyonlu ekran, tüm multimedya bağlantıları, işlevsellik ve kullanılabilirlik ihtiyaçları için merkez görevi görüyor.

12,3 inçlik gösterge paneli, son derece hassas ve net grafikler için yeni nesil TFT LCD ekranla donatılıyor. Sürücü ve ön yolcu için en uygun şekilde konumlandırılan ergonomik orta konsol, esnek depolama alanları ve yumuşak döşemelerle üst düzey bir konfor sunuyor. Elektronik vites paneli daha yüksek bir profil üzerinde konumlandırılıyor. Kablosuz telefon şarj alanı, yüksek hızlı 15W şarj olanağı sunuyor.

Yeni Sportage 4.515 mm uzunluk, 1.865 mm genişlik ve 1.645 mm yükseklik ile kompakt boyutlar sunuyor. 2.680 mm dingil mesafesinin katkısıyla; pratik, işlevsel ve çok yönlü bir iç mekân sağlıyor. Kompakt boyutlarına karşın Yeni Sportage cömert diz mesafesi, baş mesafesi ve bagaj hacmiyle sürücü ve beraberindeki yolcuları keyifli bir yolculuk deneyimi vadediyor. Yeni Sportage, arka koltuklarında 996 mm diz ve 998 mm baş mesafesi bulunuyor. 562* litre (VDA) olan bagaj hacmi 40:20:40 oranında katlanan arka koltuklar sayesinde 1.751* litreye kadar çıkıyor.

Kabin içi ses deneyimi endüstrinin önde gelen müzik sistemleri geliştiricisi Harman Kardon imzalı premium ses sistemi ile sağlanıyor.

Kia’nın yeni tasarım dili “Opposites United” (Zıtlıkların Birleşimi) tasarım felsefesiyle yenilenen Sportage, doğanın mükemmelliğine ve sadeliğine saygı göstererek SUV’a son derece iddialı ve modern bir görünüm kazandırıyor.

Entegre kavisli ekran tarafından domine edilen yenilikçi iç mekanıyla dingin ve ferah bir ortam sunan Yeni Kia Sportage, gelişmiş dış ve iç tasarımı, sınıfının ötesinde bağlanabilirlik özellikleri ve oldukça verimli güç aktarma organları ile segmentinin standartlarını yeniden belirliyor.

Yeni Sportage: Verimli ve Güçlü Performans

Yeni 1,6 litre T-GDI motor, emisyonları azaltmak ve verimliliği optimize etmek üzere gelişmiş hafif hibrit (MHEV) olarak Yeni Sportage’da bulunuyor ve 150 PS motor gücüyle verimliliği sportif performans ile bir arada sunuyor. Dört silindirli motor; yeni ve optimize edilmiş bir yanma süreci, soğutma teknolojileri, gelişmiş bir entegre termal yönetim sistemi ve düşük sürtünmeli bilyeli yatak kullanımı dahil olmak üzere önemli sürtünme azaltma önlemleri aracılığıyla gelişmiş yakıt verimliliği ortaya koyuyor. Yılın ikinci çeyreğinde 1,6 litre T-GDI motorun 180 PS gücündeki versiyonunun da Sportage ürün gamına eklenmesi planlanıyor.

Yeni Sportage ayrıca 136 PS motor gücüne sahip 1,6 litre hacimli turbo dizel motor seçeneğiyle de satışa sunuluyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip dizel motor gelişmiş SCR aktif emisyon kontrol teknolojileriyle NOx ve partikülleri filtreliyor. Bu dizel motor, emisyonları daha da azaltan ve verimliliği artıran MHEV teknolojisiyle de sunuluyor.

Yeni Sportage, her iki yakıt tipinde de standart olarak 7 ileri DCT şanzıman ile sunuluyor

Yeni Sportage’da sürüş keyfi şimdi daha da iddialı

Sportage’ın her bir öğesi, SUV’un görünüm ve niteliklerini geliştirmek için tasarlandı.

Sürücüler, ‘Comfort’, ‘Eco’ veya ‘Sport’ ayarlarından birini seçebiliyor. Kolaylık ve ek güvenlik için tüm sürüş modları yüksek çözünürlüklü dijital ekranda gösteriliyor.

Yeni Sportage, yeni platform sayesinde gelişmiş sürüş özellikleri sunuyor. Büyük bir özenle tasarlanan gelişmiş direksiyon ve süspansiyon sistemi sayesinde Yeni Sportage, konforla sportifliği harmanlayan bir karakter ortaya koyuyor. Dengeli ve konforlu sürüş özellikleri sergileyen Yeni Sportage, aynı zamanda çevik ve dinamik yol tutuş özellikleriyle sürüş keyfini katlıyor.

Elektronik kontrollü dört tekerlekten çekiş sistemi, yol ve sürüş koşullarına bağlı olarak gücün ön ve arka tekerlekler arasında en iyi şekilde dağıtılmasını sağlayarak sadece sürüş performansını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sürüş güvenliğini ve verimliliği de artırıyor.

En güncel güvenlik teknolojileriyle donatıldı

Önceliğin güvenlik olduğu Yeni Sportage’ın şık dış tasarımının altında güçlendirilmiş ve bir önceki nesle göre hafifleyen gövde bulunuyor. Yeni Sportage; sürücü hava yastığı, yolcu hava yastığı, yan perde hava yastıkları ve ön-orta hava yastıkları olmak üzere zengin güvenlik donanımlarıyla sınıfının en güvenli araçlardan biri.

Kia'nın kendi bünyesinde geliştirdiği Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi (ADAS)

DriveWise olarak da anılan bu teknoloji, Yeni Sportage’ın olası tehlikelerden kaçınmasına yardımcı oluyor ve yolcular dışında trafikteki diğer araçları ve yayaları koruyor. DriveWise ADAS kapsamında, Kavşak Dönüş Asistanına sahip Ön Çarpışma Önleyici, kavşaklarda sola dönerken karşı şeritten gelen araçlarla çarpışma olasılığını önlemeye yardımcı oluyor.

Otoyol Sürüş Asistanı (HDA), otoyol sürüşlerinde öndeki araçla belirli bir mesafeyi ve hızı koruyor ve aracın kendi şeridini takip etmesine yardımcı oluyor. HDA ayrıca araç hızını, hız sınırlarına göre de ayarlayabiliyor.

Navigasyon tabanlı Akıllı Hız Sabitleme (NSCC), gerçek zamanlı navigasyon verilerini kullanarak Yeni Sportage’ı otoyolda güvenli bir hızda sürmeye yardımcı oluyor. NSCC’nin kapsamını, otoyol kavşakları ve virajlar için daha da genişleten teknoloji, kavşak veya viraja yaklaşmadan önce seyahat hızını otomatik olarak azaltıyor. Araç düz yola geldiğinde, NSCC hız sınırını orijinal seviye göre yeniden ayarlıyor.

Akıllı Hız Sabitleme (SCC), sürücünün belirlediği hızda aracın otomatik olarak gitmesini sağlarken, radar sensörlerini kullanarak öndeki araç ile güvenli bir sürüş mesafesini korumaya yardımcı oluyor.

Yeni Kia Sportage’ın 4X4, benzinli, Elegance Konfor paketi 829.900 TL’den, Prestige paketi 919.900 TL’den satışa sunuluyor.

MOTOR & ŞANZIMAN KOMBİNASYONLARI

  • 4x2 1.6L T-GDI MHEV Benzinli Otomatik (150 PS)
  • 4x4 1.6L T-GDI MHEV Benzinli Otomatik (150 PS)
  • 4x2 1.6L T-GDI Benzinli Otomatik (180 PS)
  • 4x4 1.6L T-GDI Benzinli Otomatik (180 PS)
  • 4x2 1.6L CRDI MHEV Dizel Otomatik (136 PS)
  • 4x4 1.6L CRDI MHEV Dizel Otomatik (136 PS)

TEKNİK ÖZELLİKLER :

Kia Sportage 1.6L T-GDI MHEV DCT (4x2)

Motor

Silindir hacmi : 1.598 cc

Maksimum güç : 150 PS

Maksimum tork : 250 Nm

Güç aktarımı

Şanzıman : 7 ileri çift kavrama (DCT)

Performans

Maksimum hız : 189 km/s

Hızlanma 0-100 km/s : 9.6 sn

Yakıt Tüketimi

Karma yakıt tüketimi : 5.7 l/100km

CO2 emisyon salınımı : 130 gr/km

Kia Sportage 1.6L CRDI MHEV DCT (4x2)

Motor

Silindir hacmi : 1.598 cc

Maksimum güç : 136 PS

Maksimum tork : 320 Nm

Güç aktarımı

Şanzıman : 7 ileri çift kavrama (DCT)

Performans

Maksimum hız : 180 km/s

Hızlanma 0-100 km/s : 11.4 sn

Yakıt Tüketimi

Karma yakıt tüketimi : 4.4 l/100km

CO2 emisyon salınımı : 117 gr/km

Boyutlar

Uz x gen x yük : 4515 / 1815 / 1645 mm

Dingil mesafesi : 2680 mm

Süspansiyon

Ön : Viraj Demirli Mac Pherson

Arka : Çok nokta bağlantılı

Lastikler

Jant ve Lastik ölçüleri : 235 / 50 R19

#Kia Sportage #KIA
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