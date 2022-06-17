Yeni Kia Niro fabrikadan Continental Premium Lastikleri ile çıkıyor

Teknoloji şirketi ve premium lastik üreticisi Continental, Kia’nın yeni Niro modelinin orijinal ekipman tedarikçisi oldu. Niro’nun hibrit ve plug-in modelleri fabrikadan Continental’in EcoContact 6 Q, PremiumContact 6 ve ProContact RX premium lastikleri ile çıkıyor. Avrupa, Orta doğu ve Afrika fabrikalarında tam elektrikli Niro modeline 17″ EcoContact 6 Q lastikleri takılıyor. HEV (hibrit elektrikli araç) ve PHEV (plug-in hibrit) modelleri ise fabrikadan 18″ PremiumContact 6 serisi lastiklerle çıkıyor.

EcoContact 6 Q: Uzun lastik ömrü garanti

EcoContact 6 Q, yalnızca üst düzey enerji verimliliği ve uzun kullanım ömrüyle değil, üstün yol tutuşu ve fren performansıyla da öne çıkıyor. Sırt profili yol yüzeyine sürekli uyum sağlayarak daha uzun bir lastik ömrünü garanti ediyor. Lastik yol yüzeyi ile temas ettiğinde özel olarak geliştirilen kauçuk bileşimi sürtünmeyi en aza indiriyor, böylece lastik daha az enerji emerek yuvarlanma direncini azaltıyor. Geliştirilen blokları, kılcal kanalları ve yan kanalları sayesinde EcoContact 6 Q serisinin gürültü seviyesi de optimize edildi.

Güvenlik ve konfor en üst seviye: PremiumContact 6

Avrupa'nın en büyük otomobil birliği ADAC’ın 2022 yaz lastiği testinin galibi PremiumContact 6, benzersiz güvenlik ve konfor seviyesi sunuyor. Lastiğin yol tutuşunda çok önemli bir faktör olan sırt bölgesinin özel kauçuk bileşimi, üstün güvenlik ve ıslak frenleme özellikleri gösteriyor. Lastik tasarımı, yüksek viraj dengesi ve yan güç aktarımı sağlıyor. Çevresel kanalların yer aldığı özel tasarımı ise ıslak ve kuru yol tutuşunu ve direksiyon hassasiyetini artırıyor. Continental ProContact RX ise hem ıslak hem de kuru yollarda çekiş ve fren performansına odaklanan bir dört mevsim touring lastiği olarak öne çıkıyor. Hassas direksiyon tepkisi mükemmel bir yol tutuşu sunuyor.

Avrupa'daki araçların yaklaşık %33’ü montaj hattından Continental lastikleriyle çıkıyor

Dünyanın pek çok ülkesinde Continental, Kia Niro için test şampiyonu AllSeasonContact gibi lastik yenileme pazarında yaz, kış ve dört mevsim lastikleri de tedarik ediyor. Dünyanın her yerinden otomobil üreticileri, lider lastik tedarikçisi olarak Continental'e güveniyor. Avrupa'daki araçların yaklaşık %33’ü montaj hattından Continental lastikleriyle çıkıyor. Continental, tam elektrikli araçlar için de lastik tedarikçisi konumunu giderek güçlendiriyor. 2021'de dünya çapında en yüksek hacimli 10 elektrikli araç üreticisinden 7‘si, orijinal ekipman olarak lastik üreticisinin yüksek teknolojideki uzmanlığını tercih etti.