Yeni Honda Civic twitch üzerinden prototip olarak tanıtıldı

Japon otomobil devi, en çok sevilen modellerinden biri olan Honda Civic modelini yeniledi.

Aylardır çeşitli kaynaklar tarafından yeni Honda Civic hakkında dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. Diğer yandan aracın tasarımını ve kabinini gösteren patentler de paylaşıldı. Sonunda Japon üretici Twitch kanalı üzerinden modelin prototip tanıtımını yaptı.

Her ne kadar prototip olarak lanse edilse de, 2021'de tanıtılacak üretim modelinin tam olarak bu dizayn ile karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Japon marka, kompakt sedandan sonra aileyi patent görselleri sızdırılan Hatchback'ten sonra sportif versiyonlar Si (ABD pazarına özel) ve Type R ile genişletecek.

Honda'nın e-spor ve oyun dünyasındaki artan varlığını vurgulamak adına Twitch platformu üzerinden yapılan canlı yayınla tanıtılan 2021 Civic prototipi tasarım olarak 10'uncu nesle benzer yönler taşısa da yepyeni bir duruşa kavuşmuş. Bunda Solar Flare adı verilen sedefli turuncu tonunun etkisi de yadsınamaz.

Her ne kadar biraz durulmuş görünse de sportif detayları elden bırakmayan Honda Civic, markadan gelen açıklamalara göre onuncu nesilden de daha sportif bir şasi ve arttırılmış sürüş keyfiyle öne çıkacak. Japon firma, ileri seviye aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin yanında yeni Civic'le birlikte bir dizi yeni teknoloji de tanıtacak.

Tasarım ve mühendis ekibinin yeni Civic'te en çok önem verdiği alanlardan birisi de "ince ve hafif" çizgiler içeren genel tasarım hatlarını bozmamak olmuş. Alçak kaput ve aşağı taşınmış omuz çizgisi sayesinde havadar ve ışık alan bir kokpit dizaynı yakalanmış.

A sütununu biraz geriye taşıyan Honda ekibi, böylece sürücünün daha geniş bir görüş açısına kavuşmasını sağlamış. Güncel nesilde A sütunu köşelerinde yer alan yan aynaların kapıya taşınması ise kör noktayı azaltmak adına yapılmış bir dokunuş.

Farları uzatılan modelin ince ızgarasının altında büyük bir çoğunluğu radyatör ızgarası olan bir tampon yer alıyor. Bu arada ön ızgaranın farların altına kadar uzadığını belirtelim. Arka bölüm ise yepyeni stop lambalarına ve iyileştirilmiş bir aerodinamik yapıya sahip.

Sadece eskiz olarak paylaşılsa da yeni Honda Civic'in kabininde de ciddi değişimler yapıldığı görülebiliyor. Güncel modele göre daha sade ve ergonomik duran iç mekândaki en büyük değişiklik şüphesiz yeni gösterge paneli düzeni.

Boyutu 9" olan tamamen yüksek çözünürlüklü ekran, Civic'teki ilk "tamamen dijital" gösterge panelini temsil ediyor. Mk10 Civic'lerdeki panel de dijital ancak düzen analog saatlere göre yapılmış durumda. Yeni Civic'te yekpare bir cam arkasına alınmış %100 dijital bir panel kullanılmış. Kapı kolları eskiyle benzer duran 2021 Civic'in konsol düzeni ise çok daha ince ve boydan boya uzanan bal peteği formlu havalandırma çıkışları dikkat çekiyor.

Honda Sensing sisteminin detaylarının görüldüğü kabinde sürücüleri yeni sürüş asistan sistemleri, yeni hava yastıkları, daha kibar duran bir direksiyon simidi, Honda'nın ACE adını verdiği proses ile üretilen ve yayalar ile yolcuları daha iyi koruyan gövde bekliyor olacak.

On birinci nesil Honda Civic'in satışları bazı pazarlarda 2021 ilkbaharı itibarıyla başlayacak.