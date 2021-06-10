Volvo Trucks, yüksek verimlilik, konfor ve gücün sembolü yeni Volvo FH16’yı tanıttı

Volvo Trucks Başkanı Roger Alm yeni Volvo FH16 ile ilgili şunları dile getirdi: "Yeni Volvo FH16, en zorlu uygulamaların üstesinden gelebilen, aynı zamanda sürücülere her şeyin en iyisini toplu sunabilen üst segment bir ürün. Yeni Volvo FH16 ile, güç ve yakıt verimliliği ile konfor ve tasarımın hiçbirinden ödün vermeyen bir ürün yarattık. Yeni Volvo FH16, bir Volvo kamyonundan beklediğiniz her şeyi size sunuyor; böylece ağır ve zorlu uzun yol operasyonları için marka olarak konumumuzu sağlamlaştıracak bir ürün geliştirdik."

Yeni Volvo FH16’nın cesur dış tasarımı akıllı teknolojileri yansıtıyor

Yeni Volvo FH16’nın dış tasarımı, kamyonların temel aldığı akıllı teknolojileri yansıtan tasarıma sahip yeni “V” şeklinde farlarla ön plana çıkıyor. Volvo’nun amiral gemisi olan Volvo FH16 modelinin güçlü karakteri şelale temalı ızgara ile güçlendirilirken, far panelleri araca gelişmiş aerodinamik ve kendinden emin bir duruş kazandırmak için hafif dışa bakacak şekilde yeniden tasarlandı.

Volvo Trucks Tasarım Şefi İsmail Ovacık yeni Volvo FH16’nın tasarımı ile ilgili olarak, "Yeni Volvo FH16'da önceki nesillerimizin en ikonik tasarım öğelerini yeniden gözden geçirdik ve bunları daha da geliştirdik. Örneğin; yeni yüksek teknoloji ürünü farlarla imzamız niteliğindeki güçlü ışığı bir üst seviyeye taşırken, kamyonun ön panelinin tamamı, daha güçlü bir izlenim yaratmak için yeniden tasarlandı. Ek olarak; yeni Volvo FH16'nın geliştirilmiş ve kendinden emin dış tasarımı, bu kamyonun her zamankinden daha akıllı olduğunu destekliyor" dedi.

Güncellenmiş, insan merkezli bir sürücü ortamı

Yeni Volvo FH16'nın iç mekânı, özellikle sürücüler düşünülerek tasarlanmış ve hem kullanım kolaylığı hem de kaliteyi sunan yeni malzeme ve renklerle güncellendi. İç mekân, daha fazla saklama alanı, yeni döşeme renkleri ve modern bir gösterge tablosuna sahip yeni ön konsol ile ön plana çıkıyor. Aynı zamanda, sürücünün sürüş durumuna bağlı olarak ilgili bilgileri hemen görebilmesini ve dört farklı ekran görünümü arasında seçim yapmasını sağlayan kullanıcı dostu bir ara yüze ve 12 inç yüksek çözünürlüklü dinamik bir gösterge ekranına sahip.

Yeni Volvo FH16 isteğe bağlı 9 inçlik bir yan multimedya ekranıyla bilgi-eğlence, navigasyon desteği, sürüş bilgileri ve kamerayla izleme özelliği sunuyor. Erişimi kolay olan yan ekran, direksiyon üzerindeki düğmeler, sesli komut veya doğrudan dokunmatik ekran kontrol paneli ile sürücünün birçok yoldan etkileşime girmesine olanak tanıyor. Bununla birlikte hem gösterge tablosunda, hem de yan ekranda çok sayıda dil seçeneği bulunuyor. Ek olarak yeni Volvo FH16’da, I-Shift vites kolu birinci sınıf standartlara göre yeniden tasarlandı. Optimize performans için aydınlatılmış vites seçme sembolleri ve yeni sürüş modları içeriyor.

Gelişmiş manevra kabiliyeti ve verimlilik

Daha fazla ön aks yük kapasitesi ve daha iyi dönüş açılarıyla avara ve itici akslar, yeni Volvo FH16'nın hem manevra kabiliyetini hem de verimliliğini artırıyor. Özellikle zorlu operasyonlar için 38 ton arka aks kapasitesi ile Volvo kamyon serisindeki en ağır yüklemeyi sunuyor.

Sektörde bir ilk olan güvenlik özelliği: Adaptif uzun farlar

Yeni Volvo FH16, karşıdan gelen trafiğe veya başka bir araca arkadan yaklaşırken LED uzun farın seçilen bölümlerini otomatik olarak devre dışı bırakarak, karayollarını kullanan tüm araçlar için güvenliği artıran, sektörde bir ilk niteliğindeki adaptif uzun farlara sahip. Kamera ve radar diğer araçları tespit ettiğinde veya kamera kamyonun etrafındaki ışık miktarında değişiklikler tespit ettiğinde uzun far otomatik olarak ayarlanıyor.

Yokuş aşağı inerken istenmeyen hızlanmayı önlemek için maksimum hızı ayarlayan yokuş iniş hız sabitleyicisi ve 0 km/saat dahil tüm hızlarda çalışan Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ile güvenlik daha da geliştirildi.

Acil Durum Fren Destekli Çarpışma Uyarısı ve Elektronik Stabilite Kontrolü gibi güvenlik özellikleri için bir ön koşul olan Elektronik Kontrollü Fren Sistemi (EBS) yeni Volvo FH16’da standart olarak sunuluyor. Şerit Koruma Yardımı ve Stabilite Yardımı güvenlik sistemleriyle birlikte Volvo Dinamik Direksiyon da bir seçenek olarak mevcut.



Yeni Volvo FH16'da yol işaretlerini tanıma sistemi sayesinde şerit değiştirme kısıtlamaları, yol türü ve hız sınırlarının tespiti ile sürüş güvenliği daha da geliştirildi. Kamyonun yan kısmı için görüş, yan ekranda tamamlayıcı bir görüş sunan yolcu tarafı köşe kamerasının eklenmesiyle daha da iyileştirildi.

Zorlu görevler için mükemmel kombinasyon

Geliştirilmiş manevra kabiliyeti, en son güvenlik teknolojisi ve daha fazla sürücü desteği ile 750HP beygir kadar güce sahip 16 litrelik motoru bir araya getiren yeni Volvo FH16, en zorlu taşımacılık işleri için üstün verimlilik sunuyor.

Yeni Volvo FH16 hakkında bilgiler

Kabinler: Yataklı alçak kabin, Yataklı kabin, Globetrotter kabin, Globetrotter XL ve Globetrotter XXL. Kişisel tasarım için dış ve iç döşeme paketleri.



Motorlar: Dizel motorlar farklı emisyon standartlarıyla sunulmaktadır. Euro 6, D Kademesi D16K 550 hp/2800 Nm, 650 hp/3150 Nm ve 750 hp/3550 Nm seçenekleriyle sunulur.



Vites değiştirme sistemi: Farklı uygulama alanları için I-Shift ile yazılım paketleri.