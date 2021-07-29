Volkswagen’in ilk SUV coupe modeli: Yeni Taigo

Taigo, arka koltuklarda tavan yüksekliği kısıtlanmadan,coupé bir otomobil gibi geriye doğru eğimli olarak tasarlanmış. Taigo, Volkswagen'in MQB platformu üzerine inşa edilen giriş segmentindeki Polo ve T-Cross modellerinden sonra bu şasi üzerinden geliştirilen 3. model olarak öne çıkıyor.

Çok sayıda yeni nesil sürüş destek sistemleriyle tüm yolcular için yüksek konfor ve güvenlik sunan Taigo’nun, 2022 bahar aylarında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

İspanya’daki Pamplona tesislerinde üretilen Volkswagen’in ilk SUV coupe modeli Taigo, öncelikli olarak 28 Avrupa Birliği ülkesi, Güney Afrika ve Türkiye’de satışa sunulacak.

İkiz kardeşlerden gelen tasarım

Yeni modelin tasarımı, Volkswagen Dış Tasarım Başkanı Marco Pavone ve Volkswagen Güney Amerika Tasarım Merkezi Başkanı olan ikiz kardeşi José Carlos Pavone’ye ait. Henüz öğrencilik yıllarında Volkswagen’in tasarım ekibinde çalışmayı hedefleyen Marco ve José Carlos Pavone kardeşler, o yıllarda geleceğin otomobillerine ait ilk tasarım eskizleriyle markaya başvurdular. O tarihten itibaren geride kalan yaklaşık 35 yılda, marka için birçok projeyi hayata geçiren ikiz kardeşler, Taigo’nun tasarımına da imza attılar.

Taigo'nun tasarımı, güçlü orantılarla karakterize edilmiş. Coupé tasarımda öne doğru eğimli C sütunu özellikle dikkat çekiyor ve bu, Taigo'yu diğer Volkswagen modellerinden farklı kılıyor.

Standart donanımlarıyla bile üst düzey

Polo ve T-Cross’tan sonra, MQB platformunda üretilen üçüncü model olan Yeni Taigo; tasarım, bireysellik ve duyguya odaklanıyor. 4,26 metrenin hemen altında uzunluğa sahip otomobil, Life, Style ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde satın alınabilecek. LED farları, tamamen dijital kokpiti ve standart olarak sunulan yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle (MIB3) sınıfının yüksek teknoloji standartlarını belirliyor.

Taigo’nun iç kısmında günlük kullanımda konfor sağlayan kablosuz Mobil Bağlantı Arayüzü "App-Connect", dijital gösterge paneli, kablosuz şarj özelliği gibi dijital ve akıllı özellikler bulunuyor.

Daha fazla konfor ve güvenlik söz konusu olduğunda, yeni Taigo, Volkswagen’in üst sınıf modelleriyle benzerlik gösteriyor. Taigo’da şerit takip sistemi “Lane Assist”, yaya algılama özelliğine sahip ve şehir içi acil frenleme fonksiyonunu içeren ön bölge asistanı “Front Assist” gibi yardımcı sistemler sunuluyor. Ayrıca, 0-210 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkânı sağlayan “Yarı Otonom Sürüş Asistanı” (Travel Assist) de isteğe bağlı olarak alınabiliyor.

Verimli TSI motor seçenekleri

Taigo, 1.0 lt 95 PS ve 100 PS güç üreten 2 adet 3 slindirli, 1.5 lt 150 PS güç üreten bir adet 4 silindirli yüksek verimli benzinli motor seçeneklerine sahip. Önden çekişli modelin maksimum hızı sırasıyla; 183 km/s, 191 km/s ve 212 km/s. 5 ileri manuel veya 7 ileri DSG şanzıman seçenekleriyle satışa sunulacak Taigo, tasarruflu ve düşük emisyonlu TSI benzinli motorlarıyla, çevre dostu araçlara geçiş sürecinin önemli temsilcilerinden biri oluyor.