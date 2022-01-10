VavaCars yönetim kadrosunu güçlendiriyor

İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars, yatırım yılı ilan ettiği 2022 yılında üst düzey atama gerçekleştirdi. Türkiye’nin en büyük muayene ve araç yenileme merkezlerini açmaya hazırlanan şirket, kadrosunu güçlendirmek için Operasyon Grup Başkanlığı (Chief Operating Officer (COO) pozisyonuna sektörün deneyimli ismi Taner Timirci’yi getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Taner Timirci, profesyonel kariyerine 1997 yılında P&G Türkiye’de lojistik mühendisi olarak başladı. Timirci, P&G kariyerinde sırasıyla paketleme departman müdürü, lojistik müdürü, Türkiye ve Johannesburg operasyonlarında müşteri hizmetleri ve lojistik grup müdürü olarak çalıştı.

2007 yılında Reckitt Benckiser’e dahil olan Timirci, Türkiye ve Dubai’de tedarik zinciri alanında üst düzey yönetici olarak görevine 7 yıl devam etti. Timirci, Dubai’deki tedarik zinciri bölge direktörlüğü görevinde; Rusya, Orta Doğu ve Afrika’nın sorumluluğunu üstlendi.

Taner Timirci, 2014 ila 2016 yılları arasında Evyap’ta tedarik zinciri başkan yardımcılığı ve başkanlığı görevlerini devraldı. 2016 yılında e-ticaret platformu hepsiburada'nın operasyon grup başkanlığını üstlenen Timirci, yaklaşık 6 yıldır bu görevini sürdürdü.