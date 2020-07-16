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Van Karsan Jest+ ile Hizmet Kalitesini Artırdı!

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, kentlerin çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. Karsan, son olarak Van Özel Halk Otobüsleri’ne toplam 70 adet Jest+ aracını teslim etti. “Van Özel Halk Otobüsleri Dönüşüm Projesi” kapsamında gerçekleşen teslimatla Karsan Jest+, engelli erişimine uygun alçak tabanlı modern ve konforlu yapısıyla kentte hizmet vermeye başladı. Konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Van’ın ulaşımında yaşanan bu dönüşüm sürecinin bir parçası olduk ve geçtiğimiz Şubat ayından bugüne kadar Jest+ araçlarımızı teslim ettik” diye konuştu.

Otovitrin 16.07.2020, 14:06 16.07.2020, 14:09
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Van Karsan Jest+ ile Hizmet Kalitesini Artırdı!

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, filolarını yenileyen ve güçlendirmek isteyen kentlerin tercihi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karsan, Van Özel Halk Otobüslerine toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 70 adet Jest+ araç teslim etti. “Özel Halk Otobüsleri Dönüşüm Projesi” kapsamında ilk olarak Şubat ayında teslimatına başlanan Karsan Jest+ araçlar, vatandaşlara konforlu, güvenli ve yeterli hizmet sunulması için tercih edildi. Belediyenin bu projesi kapsamında; Van kent merkezindeki güzergahlarda hizmet veren toplu taşıma araçlarının değişimi ve modernizasyonu hedeflenirken, Karsan gerçekleştirdiği teslimatla bu projede önemli bir rol oynadı. Konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Karsan, ürün yelpazesiyle farklı coğrafyalara çözüm sağlıyor. Van’ın ulaşımında işletme maliyetlerini düşürecek bir çözüm arayışı ile başlayan dönüşüm sürecinin bir parçası olduk ve geçtiğimiz Şubat ayından bugüne kadar Jest+ araçlarımızı teslim ettik. Engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, modern tasarımı ve iç mekanında yüksek konfor barındıran araçlarımızla bu güzel kentin ulaşımına katkı sağlamaktan mutluyuz” dedi.

Jest+ ile güvenli ve konforlu seyahat!

Yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi ile kaza önlemede önemli avantajlar sunan Jest+, engelli kullanımına uygun olacak şekilde alçak tabanlı özelliği ile de ön plana çıkıyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle de rekabette avantaj sağlayan Jest+, düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca geliyor.

Türkiye’nin öncü otomotiv markası Karsan!

Türk otomotiv sanayinde 54 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 19 bin 870 araç üretebilecek yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 91 bin metrekaresi kapalı toplam 207 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.

50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut ürünlerin türevlerini geliştirerek yük ve yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde yer almayı hedefliyor. Toplu taşımacılık segmentinde “yenilikçi ürün ve hizmetleri”, “fikirden pazara” geliştirmek ve pazara sunmak için faaliyetlerini sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/OEM iş kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Karsan, Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar otomotiv değer zincirinin tamamını yönetiyor.

Karsan bugün Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlarını, Menarinibus için 10-12-18 m otobüsleri ve kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, dünya devi BMW ile olan iş birliği kapsamında yüzde 100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric modellerinin de üretimini gerçekleştiriyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor.

#karsan #Van #jest
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