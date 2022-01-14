VAKALAR VE YAKIT FİYATLARI ARTTI TRAFİK AZALDI

Tüm dünyada görülen ekonomik sorunların etkisi Türkiye’ye de olumsuz yönde yansıdı. Dövize bağlı olarak artan akaryakıt fiyatları tüm zamanların zirvesine ulaştı. Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ise etkisini sürdürürken, yeni varyantlarla birlikte son dönemde vaka sayılarında ciddi oranda bir artış gözleniyor. Türkiye’de vaka sayıları günlük 70 binin üstüne çıktı. Hem artan yakıt masrafları hem de salgına bağlı olarak karantinaya girenler, bireysel tedbirler ve uzaktan çalışma sistemine yeniden geçilmesi trafiğe de yansıdı.

İZMİR’DE TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALDI

Yakıt fiyatları ve salgının geldiği son durum, İzmir trafiğinde de gözle görülür bir rahatlamaya neden oldu. Radyo Trafik İzmir’in, İzmir Ulaşım Merkezi’nden (İZUM) edindiği bilgilere göre özel araç kullanımı azalırken, toplu taşıma araçlarını kullanım oranında da düşüş görülüyor.

Akaryakıt fiyatlarında 1 - 9 Aralık tarihleri arasında yüzde 6,46, 10 - 19 Aralık tarihleri arasında yüzde 13,59, 20 - 31 Aralık tarihleri arasında ise yüzde 7,25’lik oranda artış gerçekleşti.

Buna bağlı olarak İzmir’de 1 - 9 Aralık tarihlerinde bir önceki haftaya göre araç kullanımında yüzde 3,23 oranında azalış gerçekleşirken, bu tarihler arasında kullanılan toplu ulaşım sayısında yüzde 0,41 oranında artış görüldü.

10 - 19 Aralık tarihlerinde bir önceki haftaya göre araç kullanımında yüzde 24,85 oranında bir azalış oldu. Toplu ulaşım kullanımı ise yüzde 5,83 oranında azaldı.

2021’İN SON GÜNLERİNDE ARTIŞ GÖZLENDİ

2021’in son günlerinde döviz kurlarında düşüş olmuş, asgari ücret açıklanmıştı. 20 - 31 Aralık tarihlerinde bir önceki haftaya göre yüzde 23,92 oranında artış gerçekleşti. Bu tarihler arasında kullanılan toplu ulaşım kullanımında bir önceki haftaya göre yüzde 16,24 oranında artış tespit edildi.

VAKALAR ARTIYOR TOPLU ULAŞIM KULLANIMI AZALIYOR

Yeni yılın ilk haftasında ise Kovid-19 salgınında vaka sayıları İzmir’de yüzde 188,24 oranında hızlı bir artış gösterdi. Akaryakıt fiyatlarında ise yüzde 11,17’lik oranda artış olması sonucunda araç kullanım sayısında yüzde 8,79’luk azalış gözlemlendi. Vaka sayılarının artması toplu ulaşım kullanımında da yüzde 9,07 oranında bir azalışa neden oldu.

Tüm bu veriler göz önüne alındığında İzmir’de özellikle trafik yoğunluğunun pik yaptığı sabah ve akşam saatlerinde de gözle görülür bir rahatlama oluştu. Trafik yoğunluğu daha geç saatlerde başlayıp, daha erken saatlerde sona eriyor.