Üretimden kaldırılan otomobiller hangileri?
Business Insider, üretimden kaldırılan otomobil modellerini listeledi. İşte 2021'de fişleri çekilen otomobiller
Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün daha da yükseliyor. Bununla birlikte otomobil üreticileri, yakın gelecekte fosil yakıtlı arabaların üretimini sonlandırıp, tamamen elektrikli araç markası olmak istiyor.
Diğer yandan BMW, Mercedes, Honda, Volkswagen, Renault ve daha birçok marka yeni modellerini satışa çıkardı. Bu yeni araçlarla birlikte bazı eski modellerin de fişleri çekildi. Business Insider tarafından üretimden kaldırılan modeller listelendi.
TOYOTA YARIS
MERCEDES-BENZ SLC
LINCOLN MKZ
LEXUS GS
JAGUAR XE
HYUNDAI ELANTRA GT
HONDA CIVIC COUPE VE CIVIC SI
FORD MUSTANG SHELBY GT350
FORD FUSION
DODGE JOURNEY
DODGE GRAND CARAVAN
CHEVROLET IMPALA
CADILLAC CT6
BUICK REGAL
BMW M8 COUPE VE CONVERTIBLE
BMW i8
ALFA ROMEO 4C SPIDER
ACURA RLX
JAGUAR XF SPORTBRAKE
KIA OPTIMA
CHEVROLET SONIC
HONDA FIT