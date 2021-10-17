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Üretimden kaldırılan otomobiller hangileri?

Business Insider, üretimden kaldırılan otomobil modellerini listeledi. İşte 2021'de fişleri çekilen otomobiller

Otovitrin 17.10.2021, 09:49
Üretimden kaldırılan otomobiller hangileri?

Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün daha da yükseliyor. Bununla birlikte otomobil üreticileri, yakın gelecekte fosil yakıtlı arabaların üretimini sonlandırıp, tamamen elektrikli araç markası olmak istiyor.

Diğer yandan BMW, Mercedes, Honda, Volkswagen, Renault ve daha birçok marka yeni modellerini satışa çıkardı. Bu yeni araçlarla birlikte bazı eski modellerin de fişleri çekildi. Business Insider tarafından üretimden kaldırılan modeller listelendi.

TOYOTA YARIS

MERCEDES-BENZ SLC

LINCOLN MKZ

 LEXUS GS

JAGUAR XE

HYUNDAI ELANTRA GT

HONDA CIVIC COUPE VE CIVIC SI

FORD MUSTANG SHELBY GT350

FORD FUSION

DODGE JOURNEY

DODGE GRAND CARAVAN

CHEVROLET IMPALA

CADILLAC CT6

BUICK REGAL

BMW M8 COUPE VE CONVERTIBLE

BMW i8

ALFA ROMEO 4C SPIDER

ACURA RLX

JAGUAR XF SPORTBRAKE

KIA OPTIMA

CHEVROLET SONIC

HONDA FIT

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