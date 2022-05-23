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Üretimdeki Küresel Kriz” ile Birlikte Gözler Bu Kez de Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Pazarındaki Fırsatlara Çevrildi

Çip, hammadde, tedarik, konteyner gibi farklı alanlardaki problemlere çözüm arayan otomotiv sektörü şimdilerde ise Şangay’da yaşanan gelişmelerle meşgul. Şangay’da yaşananların sıfır araç üretimine etkileri tartışılırken, gözler bu kez de otomotiv satış sonrası pazarına çevrildi. Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, “Ne yazık ki otomobil üreticileri; banttan araç indirmeleri için gerekli olan parçalar noktasında sıkıntı yaşıyor. Türkiye’de otomotiv yedek parça konusunda ise bulunabilirlik ve çeşitlilik her geçen gün artıyor. Stok seviyelerimiz geçen yıla göre oldukça yüksek. Sektördeki firmalar hem ihracat için hem yurt içi pazar için tam kapasite çalışıyorlar. Özellikle ihracatta büyük bir talep söz konusu” dedi.

Otovitrin 23.05.2022, 08:52
Üretimdeki Küresel Kriz” ile Birlikte Gözler Bu Kez de Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Pazarındaki Fırsatlara Çevrildi

Şirketlerin maliyetlerinde yaşanan artışa da dikkat çeken Özalp, “Bunun çözümü de satış sonrası pazarı ve OSS Derneği… Yarattığımız alternatif markalarla bu enflasyonist artış karşısında tüketicilerin lehine çalışmalar yapıyoruz. Ancak şirketlerin maliyetlerindeki ciddi yükseliş nedeniyle ilerleyen dönemde yedek parça fiyatları artabilir. Henüz fiyat artışlarının yaşanmadığı bir dönemdeyken herkesin araç bakımlarını yaptırmaları gerekiyor” diye konuştu.

Şangay’da yaşanan gelişmelerin otomotiv sektörüne yönelik etkileri her geçen gün artarken, bu kez de gözler otomotiv satış sonrası pazarındaki fırsatlara çevrildi. Pandemi kapsamında Çin’in aldığı karantina önlemleri nedeniyle Şangay’da otomotiv sektörüne tedarik parçaları üreten fabrikalar üretim yapamazken, ticari gemilerin de liman açıklarında beklemesi sorunun boyutunu ortaya koydu. Tüm yaşananların sıfır araç üretimine yönelik etkileri tartışılırken, otomotiv satış sonrası pazarında güncel durum da merak edilen konular arasında yer aldı.

“Bulunabilirlik konusunda 2021’e göre daha iyi durumdayız”

Türkiye’de otomotiv satış sonrası pazarının çatı kuruluşu Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’de otomotiv satış sonrası pazarında tedarik konusunda yaşanan sıkıntıların gün geçtikçe azaldığını anlatan Özalp, “Hatta ilk defa yedek parça stoklarının en yüksek olduğu dönemdeyiz. Sektörde parça tedariki konusunda spesifik ürünler dışında büyük bir sorun yaşanmıyor. Bulunabilirlik konusunda 2021’e göre daha iyi durumdayız. Çünkü otomotiv sektöründe yerli üreticimizin ciddi bir gücü var. Bunu unutmamalıyız. Sektördeki dağıtıcılar alternatif ürünleri tüketicilere sunabiliyor. Yine firmalarımız geçen yıla göre depolarını yüzde 60’a yakın büyüttü. Bazı şirketlerde bu oran yüzde 100’ü buldu. Alternatif parçalarda bulunurluk da geçen yıla oranla yüzde 25’e yakın arttı. Ancak halen yüzde 100 bulunabilirlik yok” dedi. “Şangay’daki gelişmeler nedeniyle otomobil üreticileri; banttan araç indirmeleri için gerekli olan parçalar noktasında sıkıntı yaşıyor” ifadelerini kullanan Özalp, “Türkiye’de otomotiv yedek parça konusunda ise bulunabilirlik ve çeşitlilik her geçen gün artıyor. Stok seviyelerimiz geçen yıla göre oldukça yüksek” diye konuştu.

İhracat yükselişte!

İhracat çalışmaları hakkında bilgiler veren Ziya Özalp, “Sektördeki firmalar hem ihracat için hem yurt içi pazar için ful kapasite çalışıyorlar. İhracat noktasında birçok Avrupa ülkesinden, Kuzey Afrika ülkesinden ciddi bir talep söz konusu. Rusya da ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor. Ama öncelikli hedef iç pazar” dedi.

“Şirketlerin giderlerinde yüzde 300’e yakın artış meydana geldi”

Otomotiv satış sonrası pazarında faaliyet gösteren şirketlerin maliyetlerinde yaşanan artışa da değinen Başkan Özalp, “Bunun çözümü de satış sonrası pazarı ve OSS Derneği… Yarattığımız alternatif markalarla bu enflasyonist artış karşısında tüketicilerin lehine çalışmalar yapıyoruz. Akaryakıt ücretlerinde büyük bir artış var. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış malum. Tüm bu nedenlerden dolayı sektörümüzdeki şirketlerin giderlerinde geçen yıla oranla yüzde 300’e yakın artış meydana geldi. Bu durum hem karlılığımızı etkiliyor hem de yatırım konusunda bizi zorluyor. Maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle ilerleyen dönemde yedek parça fiyatları da artabilir. Bu sadece yedek parça maliyetleri olarak düşünülmemeli. Şirketlerin giderlerindeki artış çok daha yüksek. Henüz fiyat artışlarının yaşanmadığı bir dönemdeyken herkesin araç bakımlarını geciktirmeden yaptırmaları gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Sektörün iki önemli organizasyonu için geri sayım başladı!

“Otomotiv endüstrisi, önümüzdeki günlerde bu sene 12’ncisi gerçekleştirilecek olan Aftermarket Konferansı’nda buluşacak. Haziran ayında da Türkiye’nin lider uluslararası otomotiv endüstri fuarı Automechanika İstanbul düzenlenecek” ifadelerini kullanan Özalp, “Her iki etkinlikte de sektörle ilgili gelişmeler mercek altına alınacak. Bu etkinliklerde; sektörde yaşanan maliyet artışlarına karşın hem çeşitliliğe hem de alternatif parçalara ulaşabilmenin avantajları anlatılacak. Son kullanıcılara da bu avantajlardan haberdar olmak ve daha fazla bilinçlenmek adına Automechanika İstanbul’u ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

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