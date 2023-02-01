TürkTraktör’ün Geleceğe Hazırlar Podcast Serisi’nde Tarımda Teknoloji ve Traktörlerin Gelişimi Konuşuldu

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ilk üretici kuruluşu ve tarım mekanizasyonundaki lider firması TürkTraktör’ün deneyimli gazeteci Aslı Şafak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirdiği Geleceğe Hazırlar podcast serisinin üçüncü bölümü platformlarda yerini aldı. Tarımı ve şehirleri dönüştürüp geleceğe hazırlama amacını podcast dünyasına da taşıyan TürkTraktör, yılın ilk programında tarımda teknoloji ve traktörlerin gelişimi konusunu masaya yatırdı.

Uzun yıllardır yaptığı traktör incelemeleriyle sektörün en çok takip edilen programlarından Traktörmetre’nin yapımcı ve sunucusu Ömer Kuloğlu’nun konuk olduğu yayında, tarımdaki yeni uygulamaların tarlalara nasıl adapte edildiğinden dünyada ve Türkiye’deki yeni tarımsal gelişmelere ve yüksek teknolojiyle üretilen traktörlerin yarattığı etkiye kadar pek çok konuya değinildi.

“Geleceğe Hazırlar” her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla tarım teknolojisinden ve toprağın ekonomisinden ilham veren girişim hikayelerine, verimli tarım uygulamalarından sürdürülebilir şehirlere kadar ilgi çekici ve ufuk açan birçok konuyu dinleyicilerle buluşturuyor. “Geleceğe Hazırlar” podcast serisine Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ve YouTube platformlarından erişilebiliyor.