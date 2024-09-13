Toyota ile yakıt hücresi teknolojisi alanında önemli bir iş birliğine imza atan Karsan, Toyota hidrojen yakıt hücreli ilk araçlarını 2025’de yollara çıkarmayı hedefliyor. Karsan’ın müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için durmadan çalıştığını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan olarak ileri teknolojiler konusundaki atılımımız hız kesmeden devam ediyor. Mobilite alanında öncü konumda bulunmakla yetinmeden, daha iyisini başarma arzusuyla geleceği şekillendiren yenilikleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Bu iş birliğiyle, hidrojen teknolojisi alanında kendini kanıtlamış bir dünya devi olan Toyota'yı iş ortaklarımız arasına katmaktan gurur duyuyoruz. Japon otomotiv endüstrisinin önemli ismi Toyota, kara taşımacılık endüstrisinde 30 yılı aşkın hidrojen teknolojisi deneyimine sahip. Hidrojen, çevreci ve yenilikçi bir teknoloji. 2022 sonunda lansmanını yaptığımız e-ATA Hydrogen ile yenilikçi teknolojilerdeki vizyonumuzu bir kez daha hayata geçirmiştik. Bu yeni iş birliğimizle de, üstün Japon teknolojisiyle gücümüze güç katarak hidrojen alanındaki iddiamızı sürdüreceğiz” dedi. Toyota Motor Avrupa Hidrojen Fabrikası Başkan Yardımcısı Thiebault Paquet: “Hidrojenin, gelecekte toplu taşımanın karbon ayak izini azaltmada kritik bir rol oynayacağına inancımız tam. Bu nedenle, Karsan’a Yakıt Hücre Modüllerimizi tedarik ederek iş birliğimizi genişletmekten ve birlikte hidrojen toplumuna giden yolda ilerlemekten büyük memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Dünyada toplu ulaşımı yeni nesil teknolojilerle yenileyen Karsan, kendi Ar-Ge gücüyle gerçekleştirdiği çalışmalarını, sektörün önde gelen oyuncularıyla yaptığı iş birlikleriyle güçlendirmeye devam ediyor. “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla başta Avrupa olmak üzere dünyada 23 ülkeye yayılmış 1100 adedin üzerinde elektrikli aracıyla hizmet veren Karsan, sektörde yeni nesil teknolojiyi temsil eden hidrojen yakıt hücreli (Fuel Cell) modellere yatırımını da hızlandırıyor.

Geleceği şekillendiren yenilikleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz!

Eylül 2022’de Almanya’da gerçekleştirilen IAA Transportation Fuarı’nda e-ATA Hydrogen modelini dünyaya tanıtan Karsan, hidrojen teknolojisindeki iddiasını güçlendirmek ve bu alanda daha da ilerlemek için çok önemli bir adım daha attı. Bu kapsamda şirket, dünyanın önde gelen otomotiv ve teknolojileri üreticilerinden Toyota ile iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliği kapsamında Karsan, hidrojenli araçlarında alternatif olarak Toyota Fuel Cell Module’ü de kullanarak, teknolojik çözümlerini çeşitlendirmeye devam edecek. Karsan’ın müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için durmadan çalıştığını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan olarak ileri teknolojiler konusundaki atılımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Mobilite alanında öncü konumda olmaktan öte, daha iyisini başarma arzusuyla geleceği şekillendiren yeniliklerle her zaman daha iyisini hedefliyoruz. Bu doğrultuda, ‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma vizyonumuzla müşterilerimize en güvenilir, en iyi performansa sahip mobilite çözümlerini sunan bir marka olma motivasyonumuzu koruyoruz” dedi. Toyota gibi güçlü bir marka ile iş birliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Okan Baş, “Bu iş birliğiyle, hidrojen teknolojisi alanında dünya çapında kendini kanıtlamış bir marka olan Toyota'yı iş ortaklarımız arasına katmaktan büyük gurur duyuyoruz. Japonya'nın dev endüstri gücü Toyota, otomotivden deniz taşımacılığına, trenlerden yük taşımacılığına kadar geniş bir yelpazede 30 yılı aşkın hidrojen teknolojisi deneyimiyle tanınıyor. Hidrojen, Karsan olarak çevreye duyarlı ve yenilikçi teknolojilerde öncelikli gördüğümüz bir alan. 2022 sonunda tanıttığımız e-ATA Hydrogen ile bu vizyonumuzu ortaya koymuştuk. Şimdi, bu güçlü iş birliğiyle yüksek Japon teknolojisini de yanımıza alarak, hidrojen alanındaki iddiamızı daha da ileriye taşıyoruz ” diye konuştu. Toyota Motor Avrupa Hidrojen Fabrikası Başkan Yardımcısı Thiebault Paquet: “Hidrojenin, gelecekte toplu taşımanın karbon ayak izini azaltmada kritik bir rol oynayacağına inancımız tam. Bu nedenle, Karsan’a Yakıt Hücre Modüllerimizi tedarik ederek iş birliğimizi genişletmekten ve birlikte hidrojen toplumuna giden yolda ilerlemekten büyük memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Son teknoloji (85 kW) Yakıt Hücresi Modülleri kullanılacak!

Toyota’nın yakıt hücreli araçları, toplamda 20 milyon kilometreden fazla yol kat ederek güvenilirliğini, dayanıklığını ve verimliliğini kanıtlamış durumda. İş birliği kapsamında, Karsan’ın Toyota Fuel Cell Modülleri ile donatılmış hidrojenli otobüslerinin 2025 yılında pazara sunulması planlanıyor. Toyota yakıt hücresi sistemlerini Belçika, Zaventem’deki tesislerinde üretiyor.



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