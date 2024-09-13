Etkileyici tasarım, akıllı teknoloji ve üst düzey donanım ayrıcalıklı bir sürüş keyfini garanti ediyor. Yeni CLE Cabriolet, sportif CLE Coupe'yi temel alıyor ve akustik kumaş tente ve yüksek kaliteli ek detaylar ile kendine özgü bir karakter kazandırıyor. Eylül ayında 6.419.000 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulacak CLE Cabriolet, yıl boyu üstü açık seyahat keyfi yapmanız için dinamik sürüş özelliklerini günlük hayattaki üst düzey konforla birleştiriyor.

Yılın her anı, keyifli bir üstü açık sürüş deneyimi

CLE Cabriolet’de standart olarak sunulan AIRCAP® elektrikli rüzgâr deflektör sistemi ve AIRSCARF® ense ısıtma sistemi soğuk havada bile üstü açık sürüşü keyifli hale getiriyor. AIRCAP®, ön camda yer alan rüzgâr deflektörü ile hava akışını yolcuların başlarının üzerine yönlendirirken bir düğmeye dokunulduğunda etki alanını genişletiyor. Ayrıca arka koltuk başlıklarının arkasındaki otomatik rüzgâr deflektörü de türbülansı daha etkili bir şekilde azaltıyor. AIRSCARF®, olumsuz hava koşullarında bile ön koltuktaki yolcuların boyunlarının çevresinde daha sıcak bir hava akımının dolaşmasını sağlıyor.

Standart olarak sunulan siyah, kırmızı ya da gri akustik kumaş tente de CLE Cabriolet'nin yıl boyunca kullanılabilmesine imkân veriyor. Kapsamlı yalıtıma sahip çok katmanlı yapı, her mevsimde en iyi termal konfor için temel oluşturuyor. Ayrıca rüzgâr ve sürüş gürültüsünü de azaltıyor. Akustik kumaş tente 60 km/s’e kadar hızlarda 20 saniye içinde açılıp kapanıyor. İlk kez sadece elektrikle çalışarak daha da sessiz hale gelirken standart olarak takılan elektrikli bagaj ayırıcısı, katlanmış akustik kumaş tenteyi kalan bagaj bölmesinden otomatik olarak ayırıyor.

Kendi sınıfında sportif lüks

İç mekânda dikkat çeken noktalar arasında bağımsız 12,3 inçlik tamamen dijital gösterge paneli ve dikey formattaki 11,9 inçlik sürücü odaklı merkezi ekran yer alıyor. Merkezi medya ekranı, akustik kumaş tente açıkken ekranın parlamasını önlemek için elektrikli olarak 15 ila 40 derece arasındaki açılarda eğilebiliyor. Ayrıca, iç mekânda 64 renkli ambiyans aydınlatması kokpitten, kapıların ve arka yan panellerin üzerinden arka koltukların arkasına kadar uzanıyor. Şık ışık detayları siyah ARTICO deri kaplı orta konsol ve iç pencere pervazları ile daha da güçleniyor. Bu detaylara, yolcu bölmesinin tamamını çevreleyen krom kaplamalar dahil oluyor.

Opsiyonel deri koltuklar, yaz aylarında çok fazla ısınmayı önleyen, güneşin yakın kızılötesi ışınlarını yansıtan özel bir kaplamaya sahip. Bunun sonucunda da deri, doğrudan güneş ışığı altında, işlenmemiş standart deriye göre 12 dereceye kadar daha serin kalıyor. Üstü kapalı olsa bile, daha az ısınan koltuk kılıfları sayesinde iç mekân normalden daha serin oluyor. Güneşi yansıtan deri ve nappa deri için Siyah deri, siyah konsol/Macchiato beji deri, siyah konsol/Tonka kahvesi ARTICO deri, siyah konsol/Güç kırmızısı deri, siyah konsol ve Beyaz nappa deri, siyah konsol renk seçenekleri sunuluyor. Standart AVANTGARDE Serisi ARTICO/MICROCUT suni deriyi siyah olarak sunuyor.

CLE için özel olarak geliştirilen ön koltuklar entegre bir spor koltuk tasarımına sahip. Burmester® 3D surround ses sistemi ile bağlantılı olan her biri baş dayanağı ile aynı seviyedeki iki hoparlör, kulağa yakın Dolby Atmos ve Spatial Audio ile kişiselleştirilmiş ve sürükleyici bir müzik deneyimi yaratıyor. Bu premium ses sisteminin toplam 17 hoparlörü bulunuyor.

Geniş iç alan

Orta sınıftaki en büyük üstü açık otomobil olan sportif iki kapılı model, araç içinde dört kişiye üst düzey konfor sunuyor. Sahip olduğu 4.850 milimetre uzunluk, 1.861 milimetre genişlik, 1.424 milimetre yükseklik ve 2.865 milimetre dingil mesafesi ile özellikle arkada oturan yolcuların dingil mesafesindeki ekstra 25 milimetreden faydalanmasını sağlıyor. Ayrıca, 72 milimetre daha fazla diz mesafesine ve 19 milimetre daha fazla omuz ve dirsek mesafesine sahip olması CLE Cabriolet’yi C-Serisi Cabriolet'den önemli ölçüde daha geniş hale getiriyor.

Bagaj, 385 litrelik hacmiyle (üstü açıkken 295 litre) günlük kullanım için de son derece pratik. Gerektiğinde, arka koltuğun arkalıkları katlanarak kullanım alanı genişletilebiliyor. Bagajdan 60:40 oranında rahatça katlanabiliyor. HANDS-FREE ACCESS eller serbest bagaj açma ve kapama fonksiyonu ile bagaj bölmesine erişim temassız ve tam otomatik şekilde gerçekleştiriliyor. Standart donanımın bir parçası olan KEYLESS-GO Konfor Paketi’nin yanı sıra gizli kapı kolları sayesinde otomobilin kapıları da kapı koluna dokunarak kilitlenip açılabiliyor.

Güçlü dört silindirli motor ile dinamik ve konforlu sürüş deneyimi

Yeni CLE Cabriolet'nin şasisi virajlı yollarda sürüş keyfi sağlıyor. Aynı zamanda uzun yolculuklarda olağanüstü bir sürüş konforu sunuyor. 15 mm alçaltılmış, sertliği seçilebilen süspansiyon sistemi sayesinde farklı yol koşullarına uyum sağlayan dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. Son derece konforlu sürüşü, duyarlı, sportif yol tutuşuyla birleştiriyor. Farklı (sportif, konfor, kişisel) sürüş modlarında seçilebilen süspansiyon ayarı uyarlanabilir sönümleme sayesinde ayarlanabilir bir sürüş deneyimi sağlıyor. Aktif süspansiyon, motor, şanzıman ve direksiyon özellikleriyle bağlantılı olarak her bir tekerlek için sönümleme özelliklerini ayrı ayrı kontrol ediyor. Bu sırada sürüş durumu, hız ve yol koşulları dikkate alınıyor. DYNAMIC SELECT sürüş karakteri seçim fonksiyonu sürücüye konforlu veya dinamik bir süspansiyon için seçim yapma imkânı veriyor.